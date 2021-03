“Capaz Diego me amaba mucho y eso molestaba”, el palito de Rocío Oliva para Claudia Villafañe tras el cruce en televisión

Sin dudas el cruce que tuvieron Claudia Villafañe y Rocío Oliva anoche en Polémica en el bar fue de los temas con más repercusión durante la jornada. Luego de que la legendaria exesposa de Diego Maradona se hiciera escuchar en pleno litigio legal, a tres meses de la muerte del Diez, causa que cambió su caratula tras la difusión de del documental de Infobae. Pero Rocío Oliva se plantó, redobló la apuesta y en el programa de hoy se hizo escuchar.

Indagada por su enojo por no haber podido despedirse del ídolo y que no le permitan el ingreso en su velatorio, Rocío sentó su fuerte postura: “No soy heredera, hace dos años me separé y hace un año completo que no lo veía a Diego. No sé cuál es el problema tienen conmigo”.

Pero su enojo no paró allí, sino que siguió y con declaraciones más contundentes. “Capaz es como dice Chiche (Gelblung) y es porque Diego me amaba y eso molestaba”, agregó la panelista, avalando la teoría del periodista que adjudicó el odio y la bronca de la familia Maradona contra Oliva por haber sido la mujer más importante del ídolo.

Después de este palito, el conductor del programa, Mariano Iudica decidió intervenir. “¿Puede ser que también es porque fuiste muy importante para que Diego reconociera a Diego Jr.?”, le preguntó.

A lo que Rocío le contestó, cerrando de manera contundente: “Puede ser. Sí, por supuesto. Yo hice todo lo posible para que Diego se acerque a sus hijos porque él sufría por no reconocer a sus hijos”.

Como se pudo ver, la noche del velorio del “10″, fue el entorno Maradona (Villafañe, Dalma y Giannina) quienes le negaron el acceso a quién fue la última novia de Diego y una de las personas a quién más amó, según sus dichos.