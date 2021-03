La tarea doméstica que Cristiano Ronaldo tiene prohibido hacer en su casa

Cristiano Ronaldo es sin dudas una de las figuras más reconocidas a nivel mundial, incluso trascendiendo la barrera del fútbol y el deporte. Junto a Lionel Messi construyeron una rivalidad deportiva y marketinera que los elevó a ambos a ser estrellas en todo el mundo.

En ese contexto, la vida del astro futbolístico tiene un muy alto perfil. Constantemente se dan a conocer fotos del portugués junto a sus hijos y su pareja Georgina Rodríguez.

En esta oportunidad, fue la propia empresaria quien dio a conocer algunos detalles sobre la vida cotidiana de ambos y contó una particularidad que llamó mucho la atención de todos.

“Cristiano es un súper papá y el mejor esposo con el que podría soñar”, comenzó diciendo en diálogo con Sportweek. “Él no cocina. Después de entrenar toda la mañana, se merece encontrar un buen plato de comida caliente preparado con cariño en la mesa. Tenemos un chef, pero yo a veces cocino”, reveló Georgina, dando luz a una actividad en la que no se involucra el portugués.

Esta situación era esperable, no sólo por la situación económica favorable como para contratar a un chef sino también por los planes de alimentación que tienen los deportistas de élite. Para seguir la rutina de alimentos que le brinda su club, sin duda se necesita tiempo para organizarla y prepararla.

Sin embargo, Georgina sorprendió a todos con una tarea doméstica que el futbolista tiene prohibida hacer. Según comentó en la entrevista, Cristiano no puede cambiar las bombitas de luz que se quemen. “Es imposible, tenemos unos techos muy altos. ¿Si fueras Cristiano Ronaldo cambiarías una bombilla a casi 6 metros del suelo? Mejor no. Cuidate y dedicate a ser el mejor en lo que haces. Yo me ocuparé del resto. Hago que todo salga bien, me gusta cuidar de mi casa y de mi familia”, aseguró.