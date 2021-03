Eduardo Freiler, ex juez federal, aseguró que sufrió una «larga persecución» durante el gobierno de Mauricio Macri

El ex magistrado calificó al accionar como un «verdadero disparate» y apuntó directamente contra quien fue el principal gobernante de la Argentina.

La polémica en torno a la supuesta presión del gobierno del ex presidente, Mauricio Macri sobre los jueces volvió a estar de nuevo en el centro de la escena. Este jueves, Pablo Duggan en su programa Buenos Vecinos de Radio 10 adelantó: «Vamos a contar la historia de alguien que sufrió en carne propia el ataque producía el macrismo contra los jueces que no le gustaban» y afirmó: «El macrismo arrancó apuntándole a varios jueces y él fue uno de ellos» en referencia al ex magistrado federal, Eduardo Freiler quien habló de una «larga persecución» durante la gestión anterior.

«A esta persona la volvieron loca y la echaron por un supuesto enriquecimiento ilícito que luego se probó que era falso», aseveró y remarcó: «Les puedo asegurar que no es nada fácil bancarse algo así». Lejos de quedarse callado, Freiler adhirió a las palabras de Duggan y apuntó directamente contra Mauricio Macri al recalcar: «Así lo había anunciado el propio expresidente cuando dijo que iba a poner jueces que lo representen si es que los jueces no perseguían la verdad» y añadió: » La verdad que pretendía el ex presidente».

El entrevistado aseveró que el ex jefe de Estado llevó adelante «una larga persecución» en su contra y calificó a ese proceder como «un verdadero disparate». En ese sentido precisó que «primero se trató de una persecución mediática a través de los diarios más populosos» y agregó que fue un accionar que duró «varios años». «Por momentos, era diaria o cada día por medio» en cuanto a la aparición de notas sobre su persona en determinados medios.

En esa línea detalló: «Se levantaba una nota y esa nota era tomada por un abogado o por el Colegio de Abogados de la calle Montevideo que llevaban a cabo ciertas denuncias tanto en sede judicial como en el Consejo de la Magistratura» y resaltó: «Esas denuncias no tenían el sentido de una denuncia en cuanto a buscar señalar un delito sino que era lo que los abogados llamamos una excursión de pesca, una presentación con títulos rimbombantes».

Por lo tanto, afirmó que todas esas denuncias formaron parte de una «mentira» y además, remarcó que como algunas denuncias fueron hechas en base a acusaciones «vagas» como mal desempeño, por ejemplo sin precisar las actitudes puntuales, eso llevó según explicó, a la realización de un juicio político en su contra al que describió como «bastante inusual», ya que acorde con lo que sostuvo «se aprovecharon de la ausencia momentánea de un senador».

Con información de www.elintransigente.com