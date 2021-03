Llegaron las llamadas y videollamada a WhatsApp de escritorio

WhatsApp incorporó las llamadas de voz y video entre dos personas. Se trata de una función que en el futuro se ampliará a las llamadas y videollamadas en grupo.

El servicio de mensajería extendió su función de llamada y videollamada entre dos personas para que los usuarios puedan disponer de una pantalla más grande para ver mejor a sus contactos.

Su incorporación a la app de escritorio surge de los trabajos realizados por la compañía para asegurarse de que funcionan en orientaciones vertical y horizontal y que aparecen en una ventana independiente redimensionable en la computadora, y en primer plano.

En la publicación compartida en su blog oficial, la compañía subrayó que las llamadas de voz y video en WhatsApp, tanto si se realizan desde el móvil como desde la computadora, están encriptadas de extremo a extremo.

Asimismo, la empresa destacó que los mensajes, las llamadas de voz y las videollamadas son gratuitas desde el escritorio si el usuario tiene la app instalada en el ordenador y está conectado a la red WiFi.

La compañía también aseguró que en el futuro se ampliará esta función para incluir las llamadas de voz y video en grupo.

Lo que se viene: imágenes que se autodestruyen

WhatsApp trabaja actualmente en el desarrollo de la nueva función de imágenes que se autodestruyen, que permite que los usuarios envíen fotografías que se borran automáticamente cuando el usuario sale de la conversación.

La función, que por el momento se prueba en versiones futuras de la app de WhatsApp para Android e iOS, presenta un funcionamiento similar al de los mensajes directos de Instagram Direct, donde la característica ya está presente, como ha informado el portal especializado WABetaInfo.

La opción de autodestrucción puede seleccionarse en el proceso de enviar una imagen mediante un icono situado en la parte inferior izquierda. Al pulsarlo, avisa al usuario de que “este archivo desaparecerá” cuando abandone el chat.

Las personas que reciben una imagen con autodestrucción reciben una miniatura difuminada en las conversaciones, y antes de abrirlas, también se les muestra el mensaje de advertencia sobre su eliminación.

Los mensajes que se autodestruyen no pueden compartirse fuera de la aplicación y, por el momento, el servicio no implementó mecanismos para evitar que los usuarios hagan capturas de pantalla mientras las visualizan, aunque la función sigue en desarrollo y aún no puede utilizarse.

La nueva política de privacidad

El próximo 15 de mayo entrarán en vigor la nueva política de Condiciones y Privacidad de WhatsApp, fecha a partir de la cual el usuario no se quedará sin cuenta en el servicio de mensajería en caso de no aceptarla, pero sí perderá algunas de sus funciones.

La compañía empezará a mostrar de nuevo el mensaje sobre los cambio que realizará con las nuevas políticas, centrados en los datos que recopila WhatsApp de los usuarios y a su tratamiento, así como a la forma en que los negocios pueden usar los servicios alojados de Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp.

Los usuarios deberán aceptar los cambios antes de su entrada en vigor, el 15 de mayo, un requisito para poder seguir usando WhatsApp de forma plena, pero cuyo rechazo no significa la pérdida de la cuenta, como señalan desde la compañía en el blog oficial.

No obstante, los usuarios no tendrán “acceso a todas las funciones de WhatsApp hasta que las acepten”, como explica. Esto se traduce en que, durante “un breve período”, podrán recibir llamadas y notificaciones, pero no podrán leer ni enviar mensajes desde la aplicación.

La compañía recuerda que los usuarios pueden aceptar las nuevas políticas “incluso después del 15 de mayo”, y en este caso, aplicará la política relacionada relativa a los “usuarios inactivos”. También señala que los usuarios pueden exportar el historial de chat y descargar un informe de su cuenta o, en última instancia, eliminar la cuenta.

