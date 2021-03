Brenda Vimo: la más opositora del Concejo

La pelea viene desde hace mucho tiempo, las diferencias son marcadas y si bien se venían cuidando las formas, ayer quedó de manifiesto en forma explícita.

“Me llamó la atención que no tengan en agenda el tema del medio ambiente”, dijo Vimo sobre el discurso del intendente, tomando distancias del mismo y criticando por primera vez en forma pública a quien en los papeles es el jefe partidario local.

“Fue un discurso bien técnico explicando todo lo que se viene realizando en conjunto, donde puso en valor realmente todo el trabajo y la voluntad que ha puesto al Cuerpo Legislativo en acompañar esta situación que socialmente y económicamente fue tremenda”. “Escuchando las propuestas para lo que se viene, la verdad es que ponga en valor la necesidad de una perspectiva de género concreta real y que no sea sólo discursiva, eso por lo menos da un poco de fe porque las mujeres dentro del ámbito político seguimos luchando mucho para poder tener un espacio y una voz que se escuche”, continuó diciendo Vimo marcando claras y concretas diferencias con Luis Castellano.

“Me llamó poderosamente la atención que no tenga en agenda el intendente el tema del medio ambiente, ya que es algo que está en agenda en el mundo entero, es algo que se ha priorizado en las economías de todos los países del mundo y que acá ni siquiera lo tengamos en la agenda es algo que me preocupa mucho”. Y continuó: “Más allá de mi proyecto personal o de bloque y que tiene que ver con algo que se va a debatir y qué es muy serio, qué debería preocupar y debería poner en acción valores y diagnósticos; al menos para diagnosticar el problema o al menos tener en agenda cada una de las obras públicas que van a llegar destinadas del gobierno provincial o nacional, con una mirada de ambiente, que no se puede más mirar para un costado”, continuó marcando sus, por ahora, irreconciliables diferencias quien mantiene estrechos vínculos con el Gobernador Omar Perotti lo que ahonda aún más lo que parece ser irreconciliables diferencias con Luis Castellano.

En un marco en los que el resto de los concejales mantienen las formas y son muy medidos y hasta considerados con el intendente, la actitud de Vimo resalta y desnuda lo que en los corrillos políticos se sabían desde hace mucho tiempo, las diferencias por ahora insalvables entre la concejal amiga del gobernador y el intendente, cada vez más solo y con muy poco respaldo.