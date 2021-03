Vilma Ibarra: “Alberto Fernández podría usar carpetazos de la AFI y no lo hace”

El Gobierno insiste en que la Justicia utiliza una “doble vara” para tratar causas vinculadas al kirchnerismo con respecto a las que involucran a funcionarios macristas. Ese es el argumento con el que sustenta su proyecto de reforma sobre el Poder Judicial, según las últimas declaraciones de Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica y una de las funcionarias de mayor confianza de Alberto Fernández.

“La Justicia no funciona bien lo podemos palpar en el manejo de la doble vara, y en la propia percepción ciudadana”, sostuvo Ibarra. En ese sentido, consideró que “la Justicia es lenta, severísima con los más vulnerables, muy permeable a los poderes fácticos, está muy politizada y básicamente sucede que, en el marco de la grieta, cuando hay una decisión que puede sobreseer a un opositor el otro sector inmediatamente dice ‘estos son los jueces amigos del poder’, y los otros dicen ‘que buena decisión’, y a la inversa”. Y se preguntó: “Si a Cristina la sobreseen o la condenan, ¿piensan que la ciudadanía va a decir ‘es la Justicia que ha tomado la decisión’? La mitad va a decir que es una injusticia y la otra mitad va a aplaudir. Esto es porque no confiamos en la Justicia”, enfatizó.



Sobre las declaraciones de la vicepresidenta frente a la sala 1 de la Cámara Federal de Casación por la causa “dólar futuro”, en la que insistió con el lawfare, Ibarra definió: “Fue una intervención importante, contundente y sólida, responde políticamente a lo que aparentemente fue una causa política”. “No tengo dudas que esta causa se armó en el marco de una campaña electoral, es muy posible que la Justicia haya jugado en ese momento para Macri”, remarcó.



La secretaria de Legal y Técnica graficó las diferencias de la Justicia en el tratamiento de causas donde están vinculadas kirchneristas con respecto a macristas. En diálogo con A24, apuntó al juez Martín Irurzun por “inventar la teoría de que si eras funcionario (del kirchnerismo) quedabas preso”: “Quedaron presos (Carlos) Zannini, (Julio) De Vido... esto significa que aplicaron una interpretación de algo que no está en el Código para dejar presos opositores. Ahora están procesados (Silvia) Majdalani y (Gustavo) Arribas -que estaban al frente de la AFI-, en la causa en la que se está investigando que espiaban organizaciones sociales, opositores y propios, periodistas... hay documentación, procesamientos, y ante la misma situación, Majdalani pidió autorización para viajar a Miami y se la otorgaron”.

“Hay que reformar la Justicia porque está claro que la doble vara nos hace desconfiar”, justificó Ibarra y enfatizó: “Sentimos que se usaron doctrinas para encarcelar opositores que después no se usan para encarcelar a los que eran oficialistas en ese momento”. “Esto lastima a la Justicia, la credibilidad social, la democracia y a los que jueces que trabajan”, consideró como argumentos suficientes para avanzar con el proyecto de reforma de dicho poder.

“Cuando se habla de reformar la Justicia, estamos hablando de esto. Ojalá la podamos hacer, entendiendo que no le hace bien a ni a los oficialismos ni a las oposiciones. Si la idea de que los poderes ejecutivos presionan a los jueces, este era el momento para que el Presidente hiciera lo mismo; Alberto Fernández podría usar carpetazos de la AFI y no lo hace, no es el camino en el que cree, no es la política de nuestro gobierno”, agregó.

Ibarra cuestionó a la oposición por cargar contra la iniciativa, incluso antes de que sea presentada ante el Poder Legislativo. “Plantamos una propuesta de reforma ante el Congreso Nacional, llamamos a una comisión diversa y plural... podrán decir ‘estoy de acuerdo o en desacuerdo’, pero nos hicieron un cacerolazo, antes de que se conociera el texto, acusándonos de que el proyecto era para la impunidad de la vicepresidenta”, concluyó.

Fuente: Infobae