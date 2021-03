El anuncio de descongelamiento de alquileres puso en guardia a dueños e inquilinos

El descongelamiento de los alquileres y de los desalojos anunciado este miércoles por el gobierno nacional puso en guardia a los diferentes actores del sector. Mientras las asociaciones de locatarios de todo el país tuvieron anoche una reunión convocada con el carácter de urgente donde se rubricó el comunicado “Con los inquilinos no, Ferraresi”, los locadores esperan por una “normalización” de la actividad, por lo menos en el ámbito de las viviendas familiares y no así en los locales comerciales. Expertos prevén un inusitado aumento del precio de los contratos, del endeudamiento de los inquilinos y de la litigiosidad jurídica.

Representantes de las asociaciones de inquilinos de todo el país, incluida Rosario, se reunieron de manera virtual este miércoles por la noche para consensuar un documento en el que se exige una reunión de todos los sectores involucrados con el ministro de Desarrollo Territorial Jorge Ferraresi. Además dejaron sentada su posición en una lista de nueve puntos en la que sobresale el pedido de extensión de los congelamientos.

El representante de la Asociación de Inquilinos de Rosario, Emmanuel Canelli, mostró en diálogo con La Capital su “preocupación” por el anuncio del ministro, que de “forma unilateral” anuncia el fin del congelamiento de los alquileres. “Hemos pedido infinidad de reuniones oficial y extraoficialmente, y nos terminamos enterando por la prensa”, afirmó Canelli, quien lamentó la gestión a “puertas cerradas” del Ministerio de Desarrollo Territorial.



Además, si bien alentó una pronta recuperación sanitaria con la llegada de las vacunas, el referente dijo que aún “hay que solucionar todavía el problema económico. Hay sectores muy vulnerables que no saben qué será de sus vidas cuando se enfrenten al descongelamiento”.

Dijo además que deben implementarse políticas diferenciales con respecto a los locadores, ya que algunos tienen más espalda que otros. Y aclaró: “En Rosario el 60 por ciento de los alquileres son de dueños de una sola unidad de vivienda, el 30 que posee dos y el 10 que posee tres o más. Las reglas no pueden ser para todos igual”.

El desfasaje salarial

Por su parte, Ariel D'orazio, del Consejo Asesor de la Vivienda Única de la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Rosario, se sorprendió por la “antelación” del gobierno en el anuncio, la supuso una “medida apresurada”, ya que “no está solucionado el problema del desfasaje entre el comportamiento de los salarios y de los alquileres, en los que hemos visto renovaciones que duplican la inflación interanual”.

D'orazio abonó con números: “En la provincia de Santa Fe tenemos una relación de salarios y alquileres de entre el 50 y el 52 por ciento”. Esto es que se utiliza ese porcentaje de las entradas en la vivienda para el alquiler. El problema es que los números santafesinos “son bajos” en relación a otras ciudades o provincias.

Preguntado sobre qué sucederá el 1º de abril, cuando expire el congelamiento de alquileres y desalojos, el representante municipal habló de “represalias” del mercado entre las que se enumeran renovaciones por fuera de los límites inflacionarios, sobreendeudamiento de los deudores y el incremento de los reclamos judiciales por cobro en pesos y juicios de desalojo.

Una buena noticia

El directivo y ex presidente de la Cámara de Inmobiliarias de Rosario (Cadeiros), José Ellena, celebró el descongelamiento y lo describió como “una buena noticia” pues da cuenta de que “lenta y gradualmente se está saliendo de la pandemia” y “se está normalizando la economía”.

Según Ellena, “hay indicadores alentadores”, entre ellos que el endeudamiento en los inquilinos de viviendas familiares no es tan grande, aunque no así en el sector comercial. “Hay que reconocer que el DNU del congelamiento de alquileres y desalojos fue de gran ayuda porque se convirtió en una herramienta para negociar. Hoy, un año después, creemos que es el momento de acomodarse”, afirmó el empresario.

Según especula el sector, “no habrá tantos juicios como se espera” ya que se implementarán mediaciones, cuotas para las deudas y “se espera que buena voluntad” para renegociar los contratos. Ellena aseguró: desde el 1º de abril "se regularizarán las situaciones irregulares, y a mi humilde modo de entender no será beneficioso ni perjudicial para unos o para otros". El directivo concluyó que "es de un cinco por ciento la tasa de morosidad en el pago de los alquileres, y que si bien hay que revisar caso por caso, en el total es un número insignificante".

Registro de contratos

En relación a la obligatoriedad en la certificación de los contratos de alquiler requerida por la Administración Federal de Impuestos (Afip), la Asociación de Inquilinos rosarina opinó que “hace falta un blanqueamiento del sector” y que colaborará en reducir “muchas situaciones de abuso”. También saludó la nueva Ley de Alquileres, aunque la consideró “un piso de derechos en los que hay que seguir avanzando”.

Por su parte, el Consejo Asesor de la Vivienda Única de la oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Rosario, aseguró que es una medida muy reciente para evaluarla por ahora, aunque la calificó de “súper necesaria” para “conocer la realidad de los contratos de locación, los valores que se pagan en diferentes barrios de la ciudad y para evitar cláusulas abusivas”, blanqueo que “ha generado resistencia en el sector inmobiliario”.

Finalmente, José Ellena de Cadeiros, le quitó polémica a la cuestión. “Cuando hay una ley no importa si nos parece bien o mal. Hay que cumplirla. Si les gusta o no a los propietarios o a los inquilinos no importa, habrá que registrar los contratos”. De todos modos, Ellena aclaró que “acá no hay grandes beneficios para uno o para otro, acá el único beneficiado es el Estado”.

Fuente: La Capital