Alfonso Prat Gay le contestó a Cristina Kirchner: «Por no pagarle a los jubilados casi larga el llanto pero cobra una jubilación de previlegio»

El ex presidente del Banco Central, Alfonso Prat Gay habló en el programa de Marcelo Longobardi sobre las palabras de Cristina Fernández en su contra y el juicio por el que está siendo investigada la vicepresidenta por la causa del dólar futuro. Asimismo, el economista sostuvo que la mayor fugadora de divisas del país es la propia «Cristina» y puso de ejemplo los millones de dólares que le encontraron en una caja fuerte de su hija Florencia.

«Hay un presidente que está totalmente sometido a esa visión. Lo que descubrimos el 1° de marzo es que el sometimiento es total. Lo que refleja la visión de Cristina no solamente en el alegato de ayer…, ella no cree en la república, cree en la tiranía de la mayoría. Ella cree que si tenés los votos podés hacer lo que se te de la gana. Ese es esencialmente su lucha contra el poder judicial. Ayer en el alegato lo dijo con mucha claridad, ustedes nunca fueron elegidos por el pueblo», comenzó a explicar el exfuncionario.

«Esta es la preocupación de fondo. Le agrego también el desequilibrio que vimos a lo largo de parte de la exposición cuando casi perdió el control y casi larga el llanto porque no le puede pagar a los jubilados por la deuda. No olvidemos que ella cobra una jubilación exorbitante. Es pura hipocresía. Ella en ningún momento intenta desentenderse de aquello de lo que se la acusa, dice no importa lo que me acusan porque en todo caso tengo los votos y eso me exonera», continuó muy picante Prat Gay.

En cuanto a la causa del dólar futuro, el economista explicó que «la cuestión que se está discutiendo es si el Banco Central regalaba contratos a un precio por debajo del mercado provocándole un perjuicio patrimonial al Estado. Después vienen la fantasía de la fuga de capitales, el dinero de los amigos. Hay cosas que no se pueden dejar pasar. Estamos en un momento tan difícil que no podemos tirar los valores por la ventana».

Por otra parte, el exfuncionario contó que Cristina lo ataca porque «yo lo que marqué simplemente repasando declaraciones de Cristina Kirchner, cuando publicó su libro Sinceramente, ella para defenderse te acordás que en un momento le encontraron cinco millones de dólares a Florencia Kirchner… La explicación de Cristina es que yo tenía muchos plazos fijos en pesos y cuando vi lo que estaba haciendo Macri desconfié de lo que iba a pasar y transformé esos plazos fijos a dólares y los deposité en una caja de seguridad».

«Eso entra en la definición que usa el kirchnerismo de fuga de divisas, quien compra dólares y los saca del circuito financiero ya sea porque se los lleva afuera o los pone en una caja de seguridad. Su propia gente habla de fuga de divisas sin advertir que una de las mayores fugadoras ha sido ella. Lo de ayer es preocupante sobre todo atado a lo del 1° de marzo y atado a un Gobierno que se lo ve falto de ideas y con una influencia cada vez mayor de Cristina», cerró.

Con información de www.elintransigente.com