César Milani defendió a Cristina Kirchner luego del avance contra la Justicia: «No busca indultos sino una reivindicación»

El ex jefe del Ejército apuntó contra los medios y comparó el desempeño del Poder Judicial en causas contra el kirchnerismo y el macrismo.

El ex jefe del Ejército, César Milani, abordó el discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner frente a la Justicia y señaló que la exmandataria no busca indultos sino «una reivindicación» con el Poder Ejecutivo. Además, aseguró que hubo «una persecución judicial muy fuerte» contra ex miembros de los gobiernos kirchneristas y señaló que «si la Justicia se reforma» podrían «reencausarse las causas armadas».

En diálogo con «El Gíglico» por Radio Rivadavia, el general Milani sostuvo que la estrategia de la exjefa de Estado se centra en una «reivindicación judicial y no una salida política», al tiempo que apuntó contra los medios de comunicación por descalificar la defensa de la exmandataria del último martes. «Publican cosas que no son ciertas y después no piden disculpas. Y con eso una recibe la condena social», detalló.

En este sentido, aseguró que se armó «una condena social de un sector» contra Cristina Kirchner y exfuncionarios «que les va a costar mucho tiempo remontarlo», en otras palabras, el lawfare que denunció la actual vicepresidenta. Al mismo tiempo, trazó una comparación entre las causas que involucran al kirchnerismo y las que investigan a miembros de la gestión de Mauricio Macri.

«En los últimos cuatro años hubo tantos desastres. Comparen el dólar futuro con la deuda con el FMI, que no pasó por el Congreso y le cuesta a la Argentina un esfuerzo enorme. Sin embargo nadie condena eso ni los peajes, el Correo Argentino y el espionaje ilegal. Por eso uno ve que la Justicia actúa con un solo ojo», concluyó.

«No fue un robo común»

Milani afirmó este domingo que los autores del robo que sufrió el último miércoles «no eran novatos» y «estaban bien armados». Además, señaló que en un principio pensó que querían secuestrarlo y luego agregó que «sabían donde entraban», al tiempo que denunció que «no fue un robo común» a raíz del cual los delincuentes se llevaron plata en efectivo y armas de fuego.

Con información de www.elintransigente.com