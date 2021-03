Ricardo López Murphy letal contra Alberto Fernández: «No fue normal que Cristina Kirchner haya nominado al presidente»

El ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy sostuvo que en el país existe un «pésimo diseño» de la política económica y sanitaria pese a que «las circunstancias internacionales son excepcionalmente favorables». Asimismo, el dirigente político remarcó que «la forma en que fue electa al fórmula que hoy gobierna no fue normal» ya que Cristina Kirchner eligió a Alberto Fernández.

«Hoy Argentina enfrenta circunstancias internacionales excepcionalmente favorables: nunca hemos tenido precios tan altos para nuestra producción, tasas de interés en el mundo tan bajas. Sin embargo, la estamos pasando muy mal: tenemos un pésimo diseño de la política sanitaria y económica», sostuvo López Murphy en diálogo con el programa «Un día de estos», que conduce Jorge Pizzarro por Radio Rivadavia informó NA.

Asimismo, el economista también analizó la formula presidencial y sostuvo que la vicepresidenta tiene más poder que el propio presidente de la Nación. «La forma en que fue electa la fórmula que hoy gobierna no fue normal», remarcó el dirigente político y agregó que «Cristina Kirchner nominó al presidente, al gobernador de Buenos Aires, a la vicegobernadora y a la lista de diputados nacionales».

Por otra parte, López Murphy sostuvo que «estamos viviendo una patología institucional» por la campaña de vacunación que se está llevando a cabo en nuestro país y remarcó que «Chile vacuna 10 veces más que nosotros. Hay una muy mala gestión en un tema en el que se nos va la vida. Vacunan a jóvenes simpatizantes de ellos y dejan morir a los médicos», enfatizó el exministro de Economía.

Por último, habló sobre lo que hará su espacio político y la decisión que tomarán en las próximas elecciones, asegurando que no se alineará a la propuesta de Juntos por el Cambio. «Nosotros vamos a tratar de expresar a mucha gente que está en la vereda opuesta a lo que se está haciendo. También tenemos una visión muy crítica de lo que se hizo en el gobierno anterior. No percibo una autocrítica genuina que, entre otras cosas, nos trajeron de vuelta a esta gente. No me veo defendiendo una gestión errónea», cerró.

Con información de www.elintransigente.com