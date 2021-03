Masterchef Celebrity: Alex Caniggia y un duro mensaje contra sus compañeros

Sin dudas, cuando se conocieron quienes iban a participar de la segunda temporada de MasterChef Celebrity, uno de los que llamó poderosamente la atención fue Alex Caniggia, el hijo del recordado delantero de La selección Argentina.

Pero a medida que iban pasando los programas, el joven Caniggia demostró que no fue solo por su perfil mediático, sino que dejo ver algunas cualidades en la cocina para poder defenderse, ademas de ser un buen compañero y gran aprendiz de los jurados.

Pero ademas de todas esas cosas, Alex Caniggia mostró otra faceta, la competitiva. Resulta que el miércoles pasado, en una prueba que otorgaba medallas, él no pudo conseguir la de oro y encendió su bronca.

El joven estaba confiado porque había sido destacado por parte del jurado de MasterChef Celebrity por sobre el resto de sus compañeros en el momento de la preparación, pero finalmente la preciada medalla de oro se la llevó el plato cocinado por el divertido actor Daniel Aráoz.

Así como su padre, Claudio Paul Caniggia, recibía la medalla de plata en el mundial de Italia 90´, Alex también recibió la distinción que representa el segundo puesto y claramente no le gustó para nada y se la puso a desgano. El conductor del MasterChef Celebrity, Santiago Del Moro le pregunto: “¿Qué pasó, Alex? ¿No te gustó? ¡Esperabas la de oro?”, y Alex le contestó: “Oro va”. En el backstage, el hermano de Charlotte desató toda su furia: “La segunda metétela en el culo, la segunda no la quiero. Quedé recaliente”, soltó.

Parece que la bronca continuó por no haber logrado su objetivo y Alex utilizó sus redes sociales para compartir un desafiante mensaje a sus compañeros de MasterChef Celebrity: “Soy para Dios la mejor creación... Lindo y ganador una buena combinación...No compitan conmigo, yo no tengo oposición... Y no traten de imitarme soy de limitada edición” (SIC), escribió el mediático.

Justamente su hermana, también lo banco y se refirió a la participación en Masterchef Celebrity: “Bro te quiero mucho, la estás rompiendo y estoy súper orgullosa de vos. ¡Vamos por todo, bro!”, manifestó afectuosa la joven y él le respondió: “Vamos hasta la final, sis”.