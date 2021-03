Verónica Ojeda perdió embarazos con Maradona: “Fue por culpa de Diego”

Se cumplieron ya tres meses de la muerte de Diego Maradona, y su ex pareja, Verónica Ojeda, tuvo una charla con el periodista de Luis Ventura en Secretos verdaderos. Realizó varias fuertes confesiones sobre cómo fue la relación con el Diez.

Una de las más fuertes que ella perdió dos embarazos, uno que ocurrió antes y otro después de que naciera su hijo Diego Fernando. Recordó muy angustiada que el embarazo era de una nena, y agregó: “Ya está. Me da mucha tristeza escuchar esas cosas y recordar eso.” Y agregó: “Sí lo único que te puedo decir es que hicimos análisis diferentes para ver por qué perdía los embarazos y no era mi culpa. Era por culpa de Diego. Es lo único que te puedo decir”.

Ella dijo que la pone muy triste hablar de esto ya que realmente sufrió muchísimo. Verónica Ojeda explicó: “Eran complicados los embarazos y me los hicieron sufrir. Me costó muchísimo tener a Dieguito. Nació ochomesino y estuve desde el quinto mes de gestación estuve en una cama porque no me podía levantar directamente de la cama porque sino podía perderlo.” Y ella agregó: “Me cuesta tener hijos y fue un tema. Por eso cuidé muchísimo el embarazo de Dieguito porque el anterior sufrí muchísimo” y explicó que lo que ocurría con el entorno que: “a Diego lo llamaban y lo volvían loco” sobre todo cada vez que se enteraban que estaba esperando un hijo.

La ex pareja del Diez, Verónica Ojeda, recordó que en el caso del primer embargo ella hizo un ADN porque decían que no era de Diego. Ella recordó que “Una pareja de Diego decía eso. En ese momento sufrí tanto, estaba internada y mi obstetra me dijo que yo tenía que tener constancia para que el día de mañana pueda certificarlo. Hice una prueba de ADN con Dieguito y con Don Diego”.