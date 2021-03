«Son ignorantes»: Patricia Bullrich destrozó la gestión de Alberto Fernández

En medio de su protagonismo por los casos de represión en Formosa tras el regreso a fase 1 del aislamiento social, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cuestionó duramente al gobierno de Alberto Fernández. Durante la mañana del martes, la dirigente de Juntos por el Cambio manifestó su crítica contra varios dirigentes del Frente de Todos, como el caso de Gildo Insfrán y Sabina Frederic. «Son ignorantes», enunció al respecto.

«Formosa es una provincia que tiene un régimen de completo y absoluto control social», detalló la exministra de Seguridad de la Nación en comunicación con el programa ‘Vilouta 910’, de radio La Red. «La gente no puede entrar ni salir. No hay transporte público y todavía no arrancaron las clases», dio a conocer la referente de la oposición.

Sobre el Gobierno formoseño, señaló que «quisieron volver a la fase 1, y se generó una movilización contra (Gildo) Insfrán para no volver a esta situación de encierro». «Cuando entrás a la provincia tenés que hacer 14 días de cuarentena, cosa que no sucede casi en ningún lugar del país», resaltó sobre algunos protocolos para ingresar a dicha provincia.

«No me parece que una intervención del Gobierno nacional, que ponderó a Formosa y dijo que tiene al mejor gobernador, tenga mucho sentido», cuestionó a la gestión encabezada por Alberto Fernández. Además, indicó que «Formosa está fuera del sistema republicano, no hay división de poderes», y que «Clorinda está hace casi 190 días sitiada, no se puede ni entrar ni salir».

Siguiendo con la grieta política sobre este caso, Bullrich aprobó el gesto de Horacio Rodríguez Larreta en no asistir a un acto en Casa Rosada: «Me pareció muy bien el gesto de (Horacio Rodríguez) Larreta». «No fui a Formosa, porque nunca me invitaron, y tenía la obligación de ver al gobernador y hubiese sido contradictorio sacarme una foto con él cuando considero que viola las condiciones democráticas. No los fui a ver porque no quería ser cómplice de su gobierno», dijo al respecto.

En otro tema, la ex titular del Ministerio de Seguridad nacional le respondió a la actual encargada de la cartera, Sabina Frederic. «(Sabina) Frederic tiene que aprender a leer». En este sentido, lanzó una crítica contra dicha gestión: «Son ignorantes». «A Sabina Frederic le digo que nosotros defendimos a las fuerzas federales de los delincuentes, y hoy lo reconocen todas las fuerzas. A nosotros las fuerzas federales nos respetan», continuó.

