Cuál es el significado de “barat” según Alex Caniggia (no es lo que parece)

En aquel reality show que Alex Caniggia hizo con su hermana Charlotte, el hijo del exfutbolista Claudio Paul hizo famosa su expresión “barat”. Este es un adjetivo que inventó y popularizó entre sus seguidores.

Sin embargo, todos parecen usarlo mal, ya que piensan que significa “barato”. Por esta razón, el participante de “MasterChef Celebrity 2″ explicó cuál es su verdadera connotación

El encargado de hacerle la pregunta que todos querían fue Fede Bal: “Cuando algo es ‘barat’, ¿qué significa?”. A lo que Caniggia le respondió: “Esto significa que es una persona envidiosa”.

“O sea que no es un tema económico”, quiso dejar en claro el hijo de Carmen Barbieri. Y Alex lo negó.

Bal indagó más en el vocabulario que utiliza Alex Caniggia y logró descifrar sus significados. Una palabra el verbo “sape”, que Damián Betular se encargó de explicar: “quiere decir que algo está veinte puntos”.

Luego, otra de las expresiones muy famosas del mediático es “high society”: “Significa nivel”, y viene del inglés “alta sociedad”. Por otra parte, el sustantivo “pana” es un sinónimo de “hermano”.

Esta semana, Caniggia dio un fuerte mensaje contra sus compañeros de MasterChef Celebrity. Como ganó una medalla de plata, que indica que su plato estuvo en el segundo lugar, esto no le gustó nada.

“¿Qué pasó, Alex? ¿No te gustó? ¿Esperabas la de oro?”, preguntó el conductor Santiago Del Moro. A lo que el cocinero le contestó furioso: “Oro va”. Y, detrás de cámara, dijo: “La segunda metétela en el cu**, la segunda no la quiero. Quedé recaliente”.

Asimismo, hizo una publicación tajante en su cuenta de Instagram: “Soy para Dios la mejor creación... Lindo y ganador, una buena combinación. No compitan conmigo, yo no tengo oposición. Y no traten de imitarme, soy de limitada edición