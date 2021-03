Guillermo Moreno: “Alberto Fernández y Mauricio Macri son invotables”

Guillermo Moreno, ex Secretario de Comercio de la Nación entre 2006 y 2013, estuvo en Intratables y dio fuertes definiciones sobre la actualidad política. El dirigente, hoy alejado del Frente de Todos y crítico del gobierno nacional, cargó contra el presidente Alberto Fernández y el exmandatario Mauricio Macri y los calificó de “invotables”.

Consultado sobre la renuncia de Marcela Losardo, Moreno expresó: “El problema no es el gabinete, es el presidente. Piensa mal y actúa mal. Si pensás mal, es imposible actuar bien. Una vez lo echaron del gobierno y estuvo bien echado. No renunció, lo echaron. Cristina ya lo dijo en un libro, que tenía en el gobierno un operador de Clarín”.

“A Alberto Fernández lo conozco hace 30 años, a mí no me sorprendió. Las elecciones son la esperanza del pueblo, que haya un rotundo triunfo del peronismo, no de los amarillos ni del Frente de Todos. ¿Quién va a votar a Macri? Es un vago fracasado. A Alberto Fernández tampoco. Macri y Alberto son invotables”, agregó.

Moreno confirmó que se va a presentar en las elecciones legislativas por la provincia de Buenos Aires y que hay varios candidatos peronistas que podrían competir por fuera del Frente de Todos, como Chiche Duhalde, Graciela Camaño y Florencio Randazzo. También expresó que le encantaría que Miguel Ángel Pichetto se presente en la Ciudad de Buenos Aires, y que mantiene conversaciones con él.

El exsecretario de Comercio consideró que Alberto Fernández “no es peronista” y lo chicaneó porque “se motiva con los videos de Alfonsín”. Por último, criticó una declaración de Cristina Kirchner: “Dijo que no pueden aumentar las jubilaciones porque estamos endeudados. Eso acá o en la China se llama ajuste. Están ajustando. No hay que romper con el FMI, pero eso no significa que no le aumenten a los jubilados”.

Con información de www.elintransigente.com