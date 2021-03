Comienza la preventa este jueves de “Primer tiempo”, el libro de Mauricio Macri que promete revelaciones sobre su gobierno

Tendrá 300 páginas y fue escrito junto con sus ex funcionarios Pablo Avelluto y Hernán Iglesias Illa. Estará en las librerías el miércoles 17 y al día siguiente se hará el acto de presentación. Su salida obligó a postergar el lanzamiento del libro de María Eugenia Vidal

Como en una película de suspenso, Mauricio Macri está anticipando a cuentagotas su libro “Primer tiempo”. Este miércoles publicó un fragmento de la tapa en su cuenta de Instagram, con una única leyenda, casi en código: “Jueves 18 de marzo, 18:00″. En realidad, se trata del día y la hora en que lo presentará en sociedad ante un selecto grupo de invitados en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, en las avenidas Figueroa Alcorta y Pueyrredón.

Para los ansiosos, la Editorial Planeta lanzará este jueves la preventa del libro del ex presidente a través de Mercado Libre, pero quienes lo compren por esta vía, de todas formas, lo recibirán en su casa el mismo día en que aparecerá en las librerías de todo el país: el miércoles 17 de marzo.

“Primer tiempo” tiene 300 páginas y, dijeron cerca del ex presidente, “un montón de capítulos con mucha información y algunas bombas que van a generar debate”. Lo de “bombas” está vinculado con “revelaciones” sobre distintos momentos de sus cuatro años al frente del Poder Ejecutivo.

Macri decidió hace dos años escribir sus memorias sobre la experiencia gubernamental y convocó para que lo ayudaran a Pablo Avelluto, ex secretario de Cultura de Cambiemos, y Hernán Iglesias Illa, periodista y ex subsecretario de Comunicación Estratégica en la Jefatura de Gabinete.

“En el libro está Macri en su estado absolutamente natural”, afirmaron sus allegados a Infobae, y en sus páginas el ex mandatario cuenta en primera persona desde la campaña electoral de 2015, que lo llevó a la Presidencia, hasta sus últimos días en el Gobierno luego de una arremetida que le permitió conseguir más de dos millones de votos entre las PASO y las elecciones nacionales de 2019. No le permitió ganar los comicios, pero haber pasado del 31,79% de los sufragios en agosto al 41% en octubre fue un dato político relevante que también lo decidió a contar sus días en la Casa Rosada.

El último capítulo está dedicado al gobierno de Alberto Fernández, con muchos detalles sobre la fuerte avanzada de Cristina Kirchner contra la Justicia y los efectos perjudiciales de la cuarentena obligatoria (”eterna”) en la economía, a diferencia de otras partes del mundo.

Fue un trabajo en equipo que llevó un año y medio, durante el cual el ex presidente contó desde los entretelones de lo que sucedía en el Gobierno hasta anécdotas desconocidas, en un relato en el que, como prometieron en el equipo macrista, habrá “muchas críticas y autocríticas”.

En el entorno de Macri prefirieron no anticipar detalles sobre la presentación del libro, aunque advirtieron que la lista de invitados no será muy extensa para respetar los protocolos sanitarios y anticiparon que el acto será transmitido en directo por las redes sociales del ex presidente.

Con el libro en la calle, el ex mandatario seguirá levantando su perfil como una suerte de “orientador” de la estrategia que llevará Juntos por el Cambio a las elecciones. Macri no será candidato, ayudará a reorganizar a la oposición en el interior y pretende incidir en el armado de las listas para que haya un equilibrio interno que represente la actualidad de la coalición opositora.

El lanzamiento de “Primer tiempo” obligó a postergar la salida hasta abril del libro escrito por María Eugenia Vidal: la ex gobernadora reaparecerá luego de un silencio de 16 meses cuando se publiquen sus memorias sobre los cuatro años de gestión en la provincia de Buenos Aires, aunque todavía no está claro si será candidata en las próximas elecciones legislativas o esperará hasta 2023.

* Para www.infobae.com