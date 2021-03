Pullaro: "Si Perotti nos convoca, nos sentamos a trabajar juntos”

El diputado provincial (UCR-FPCYS) y ex ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, reconoció este miércoles que "si Perotti nos convoca, nos sentamos a trabajar juntos”.

En ese sentido, el legislador pidió en declaraciones radiales que el gobernador de Santa Fe “llame urgente a una junta de seguridad”.



Es “un gobierno (el provincial) que actúa con mucha soberbia, que no reconoce sus errores y sus retrocesos en materia de seguridad”, aseveró el exfuncionario.

Sobre las escuchas difundidas durante los últimos días, respecto a conversaciones de las que participaron el propio Pullaro, el senador Lisandro Enrico y el ex comisario Alejandro Druetta, el legislador provincial dijo que “no es grato ni lindo que se acuse sin ningún fundamento”.

“Quedó expuesto que es una operación del gobierno provincial, porque fueron apareciendo otras escuchas que dejan en claro que esto fue eso, una operación”, sentenció el diputado provincial.

Leer también: Pullaro: Hay que tener un espacio amplio que esté por encima del Frente Progresista

En tanto, Maximiliano Pullaro admitió que es “es urgente que el gobernador convoque a la junta de seguridad”.

“Si a nosotros nos convoca el gobernador, mañana mismo nos sentamos para discutir todos los temas. Tiene que haber diálogo, no puede ser que no podamos sentarnos en la misma mesa. Tenemos que mirar para adelante porque la sociedad no da para más", aseguró.

Fuente: Sin Mordaza