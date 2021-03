Karina Gao compartió la particular dieta que le recetaron tras recuperarse de coronavirus

Karina Gao no la pasó nada bien mientras tuvo coronavirus. Su estado de salud se había agravado tanto que la tuvieron que inducir a un coma farmacológico, incluso estando embarazada. Pero logró sobreponerse a la enfermedad y en estos momentos se encuentra recuperándose en su casa.

Y uno de los puntos clave en este proceso es la alimentación, ya que el coronavirus debilitó profundamente a Karina Gao. “Para recuperar mi masa muscular, tengo que comer tres veces proteína por día”, escribió la cocinera en su cuenta oficial de Instagram, específicamente en sus historias.

Detrás del texto añadió una foto de un maple de huevo, dando a entender que ese alimento formará parte de todas sus comidas (al menos hasta que gane la masa muscular que perdió). “Esto me aconsejó mi médica, ustedes consulten con un médico o nutricionista antes”, reforzó Karina Gao.

Lo anticipó y cumplió: minutos después preparó un delicioso omelette. En este proceso, la cocinera modificó uno de sus hábitos alimenticios: “La reina madre no sabe que volví al café. Dice que no lo puedo tomar, ni comer salsa de soja. Porque no me va a permitir que la cicatriz pase desapercibida después. Pero quién no ha ocultado cosas. Que sea un secreto de esta comunidad y no haya traidores”.

Cabe mencionar que el lunes de esta semana, luego de una difícil recuperación, Karina Gao volvió a hablar con Florencia Peña, Marcelo Polino, Nancy Pazos y Paulo Kablan, sus compañeros de “Flor de Equipo”. “Sentí mucho amor cuando me desperté”, expresó en referencia a su intubación.

En referencia al estado en el que se encuentra hoy, la cocinera detalló: “Me siento bien, tengo mucha rehabilitación que hacer. Como estuve tanto tiempo en coma, se me debilitaron las cuerdas vocales, al igual que la fuerza. Camino un poco y me agito”.