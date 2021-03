Dalma Maradona habló luego de haber evacuado la marcha del 10M: “No era la forma”

Este 10 de marzo se realizó en el Obelisco la marcha por Diego Maradona convocada por sus fanáticos. Esta contó con el apoyo de su exmujer Claudia Villafañe, y sus hijas Dalma y Gianinna, quienes estuvieron presentes.

Sin embargo, su estadía fue corta ya que se generó una avalancha de gente cuando llegaron al lugar. En principio, se había mencionado que fueron a refugiarse al Hotel Presidente, y también que la familia recibió algunos abucheos. Pero, ante estos dichos, Dalma hizo un comunicado en su cuenta de Instagram.

“Lamentablemente fuimos caminando hasta el Obelisco lo más bien hasta que la prensa se nos tiró encima”, explicó la hija del “Diez”. “Fue imposible seguir avanzando porque la prensa también empezó a empujar a la gente y ¡nos pareció que no era la forma!”.

A su vez, Dalma contó por qué ninguna de las tres dio notas en el momento: “¡El objetivo nuestro no era ese!”. Y también aclaró: “Nadie insultó a mi mamá como quieren inventar. Todo lo contrario. Y no nos fuimos a refugiar a ningún hotel, sino que habíamos dejado nuestros autos en su estacionamiento”.

Por último, Dalma agradeció a quienes la apoyaron en medio de la marcha del 10M: “Gracias a mis amigos que me acompañaron, y a toda la gente que fue genuinamente a pedir justicia por mi papá”. “Por suerte no tengo que dar notas para explicar nada porque, como todos saben, fuimos solo a pedir justicia. ¡Hoy no era el día para nada más!”.