El Concejo aprobó el proyecto de "nuevas masculinidades"

Este jueves se desarrolló una Sesión Ordinaria. A las 9 los concejales comenzaron a dar tratamiento a 14 proyectos. Antes del inicio los ediles hicieron un minuto de silencio en memoria de la docente Marta Berra y de Angelita Burkhard, la mamá del Gobernador Omar Perotti.

Uno de los proyuectos sobre el que había mayores expectativas era el de las "Nuevas masculinidades".

"Cuando asumí la concejalía una de las problemáticas que me propuse trabajar fue Género. Y en eso agradezco a Brenda que me haya invitado a participar y ser parte de este proyecto" comenzó Sagardoy su argumentación.

La iniciativa crea el mencionado programa de “Nuevas masculinidades” en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rafaela, con el fin de instrumentar talleres que brinden herramientas para la formación, sensibilización y discusión sobre masculinidades como estrategias centrales para contribuir al cambio social que desde hace años vienen impulsando las mujeres .

"Porque este proyecto busca dar un paso más hacia una ciudad menos machista", continuó Sagardoy. "Más igualitaria y libre de violencia. Creo definitivamente en este proyecto, como una herramienta para dejar de reproducir el modelo que sustenta la vulnerabilidad de la mujer, la violencia simbólica, material, familiar y sexual. Y como bien dijo Brenda, vivimos en una sociedad patriarcal donde muchas veces los hombres -para ser reconocidos y valorizados- deben ser fuertes, valientes, protectores, y también reáceos a mostrar sus sentimientos, sus debilidades. Porque fueron criados y educados así". La concejal radical hizo referencia también a como esa formación equívoca se traslada generacionalmente. "Lamentablemente muchas veces lo reproducen. Esas reproducciones también repercuten en la mujer. A eso es a lo que apunta este proyecto: no se trata de renunciar a la masculinidad y mucho menos a la identidad; se trata de resignificar que es ser varón; como me puedo relacionar de otra forma con las mujeres, con los hombres, con los adolescentes. A eso apunta este proyecto, a educar desde otro lugar a los varones. No existe posibilidad de terminar con la violencia machista como sociedad, si como sociedad no podemos construir masculinidades sin violencia. Debe ser una construcción colectiva. Por eso creemos que es importante que el Estado cuente con las herramientas para poder brindar estos talleres de formación, sensibilización, discusión, sobre que tipo de sociedad queremos. Y acá entramos todos, no solamente los varones. Mujeres, todos debemos poner nuestro granito de arena", explicaba en la sesión Alejandra Sagardoy. Antes, Brenda Vimo también había hecho uso de la palabra. A la hora de votar el proyecto, hubo unanimidad en el Cuerpo.

SE PRORROGÓ LA EMERGENCIA SANITARIA POR OTROS 3 MESES

Entre los muchos proyectos, uno de los primeros fue la Emergencia Sanitaria. Los ediles decidieron la aprobación de la prórroga por otros 90 días. Cabe destacar que este jueves vencía la prórroga anterior.



“Si hay algo que esta pandemia nos ha dado es la imposibilidad de ser previsibles, no sabemos qué va a pasar mañana, cuando pensamos que no puede pasar nada más llegan más vacunas y hay que articular un esquema capaz de responder a esa demanda, y el municipio tiene que estar preparado para dar respuestas”, había señalado Brenda Vimo.

Por su parte el concejal Leonardo Viotti acompañó las palabras de Vimo y afirmó “en este tiempo tenemos que empezar a pensar en las normativas para definir en qué rubros se puede mantener una excepción de forma permanente, y en cuáles no, para ir recuperando la normalidad”.

Fuente: ADN