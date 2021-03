Netflix impedirá el uso compartido de contraseñas y ya lanzó una función de prueba

Netflix lanzó una función, que por el momento se activa como un modo de prueba, que detecta los ingresos a la cuenta desde dispositivos que no se encuentran ubicados en la misma casa. El fin es detener la reproducción y obligar al usuario a ingresar un usuario y contraseña diferente, cuando se detecta esta irregularidad.

La leyenda clara que aparece en la pantalla del dispositivo, no deja lugar a dudas sobre el requerimiento para poder utilizar el usuario ingresado: “Si no vive con el propietario de esta cuenta, necesita su propia cuenta para seguir mirando”, es lo que aparecerá y obligará al espectador a ingresar a la plataforma con un usuario diferente

En el caso de que esta notificación aparezca repentinamente en la pantalla del dispositivo, imposibilitando la continuidad de reproducción, la persona tendrá la posibilidad de verificar la cuenta a través del envío clásico de código de verificación.

Este código podrá llegar por mail o por mensaje de texto, de acuerdo al dispositivo asociado y las posibilidades del usuario. Una de las alternativas que tiene el “modo de prueba” actual de esta nueva función, es poder seleccionar “verificar más tarde”.

Según publicó la revista People, un portavoz confirmó que “esta prueba está diseñada para ayudar a garantizar que las personas que usan cuentas de Netflix estén autorizadas para hacerlo”. Aunque la empresa estaba al tanto del uso compartido de las contraseñas, no había tomado medidas al respecto para limitarlo.

Hace unos años, desde la plataforma se pronunciaron sobre este tema: “El uso compartido de contraseñas es algo con lo que tienes que aprender a vivir, porque hay mucho uso compartido de contraseñas legítimo, como compartir con tu cónyuge, con tus hijos. Así que no hay una línea clara, y lo estamos haciendo bien tal como estamos”, reveló Reed Hastings, CEO de la empresa.