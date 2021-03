Mirtha Legrand recibió la vacuna contra el coronavirus: “Estoy muy agradecida”

Después de esperar su turno y sin ningún tipo de privilegio, Mirtha Legrand finalmente fue vacunada contra el coronavirus. “Hoy me aplicaron la vacuna contra el COVID-19, estoy muy agradecida por esta posibilidad. Paciencia que el turno llega. Felicito a @gcba por la atención en el Centro Islámico ¡Por favor anótense y vacúnense!”, expresó la conductora en su cuenta de Twitter. Su nieto, Nacho Viale, se mostró feliz con la noticia: “Te admiro. Sos una ciudadana ejemplar”, le expresó en esa misma red social.

El tuit de Mirtha Legrand anunciando que ya fue vacunada contra el COVID-19 (Foto: Twitter)

El pasado 4 de marzo, la Chiqui se había mostrado molesta porque todavía no le habían dado la primera dosis, a pesar de ser una persona de riesgo por su edad. “Estoy esperando que me avisen, estoy empadronada”, respondió cuando el conductor Adrián Pallares le preguntó si ya tenía fecha para darse la vacuna. “Ayer mi suegra de 90 años se vacunó y está perfecta, sin ninguna reacción adversa”, le contó el periodista en una charla a través de WhatsApp que mostraron en Intrusos.

“Hay que tener un poco de paciencia”, afirmó Pallares. Enojada, la conductora de Almorzando con Mirtha Legrand le contestó: “Sí, pero ya debería estar vacunada”. Luego, especuló sobre el motivo por el que todavía no le dieron un turno: “Estoy empadronada como Rosa María Martínez, quizás me desconocen”. “Que le den fecha ya, que no jodan...”, dijo Pallares. Legrand aseguró: “Tiene razón, con la salud no se juega”.

Tras el escándalo de la vacunación VIP, que desencadenó la renuncia del ministro de Salud Ginés González García, la conductora se había manifestado al respecto: “Ahora dicen que no se dieron cuenta. ¡¿Pero cómo no se dieron cuenta?!”, sostuvo en Nosotros a la Mañana, a mitad de camino entre la sorpresa y la indignación. “Yo creo que es el único país en el mundo en el que ha ocurrido algo semejante. Es deprimente que algunas personas hayan actuado de ese modo. No sé por qué fueron llevados: por el temor, por la amistad, por la comodidad. ¿Qué los llevó a hacer algo semejante?”, agregó Mirtha, quien en el 2020 cumplió con una cuarentena estricta durante largos meses. Recién en diciembre, luego de haber salido al aire por última vez a mediados de marzo, regresó a la televisión por una única emisión.

“No crean que lo pasé bien (con el aislamiento): he tenido momentos de mucha angustia. La primera palabra que se me ocurre es angustia, y también un poco de desesperación: ni al balcón salía porque tenía miedo. Es duro, eh. Es muy difícil. Hay que tener mucha salud mental”, señaló. En esa línea, explicó que pasó el tiempo con su asistente personal, Elvira: “Pero llegó un momento en que ya no teníamos más tema (de conversación)”. Y como “lo peor es no hablar”, Mirtha encontró una alternativa: “Leía el diario en voz alta para escucharme”.

El pasado 23 de febrero, la diva cumplió 94 años y lo celebró en la casa de su hija Marcela Tinayre en Barrio Parque. Hasta allí se acercaron sus nietos, Juana y Nacho Viale, junto a sus respectivas parejas, Agustín Goldenhorn y Lucía Pedraza, además de Rocco Gastaldi. Quienes completaron la muy reducida lista de asistentes fueron sus bisnietos, Ringo y Silvestre, el padre de Juana, Ignacio Viale del Carril, Teté Coustarot , los diseñadores Gino Bogani y Héctor Vidal Rivas, y las amigas más íntimas de la diva. En total, y a diferencia de otros años, solo hubo 19 personas en el evento, que fue en el jardín de la exclusiva propiedad con todos los protocolos necesarios.

