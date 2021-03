Fernanda Raverta defendió la AUH y apuntó contra Miguel Ángel Pichetto: «Atrasa»

El ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, había cuestionado al programa de asistencia social de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y había solicitado que solo la cobren «aquellos que no tienen más de dos hijos, porque si no tienen un montón». Sin embargo, la titular de la Anses, Fernanda Raverta, lo cruzó y dijo que ese pensamiento «atrasa».

A través de Twitter, Fernanda Raverta había compartido una nota periodística con las palabras del exsenador rionegrino en declaraciones con FM Urbana Play. «Esta frase atrasa. Es una discusión en blanco y negro. La Asignación Universal es de las herramientas más eficaces que se aplicaron en la Argentina. El objetivo es que el Estado le garantice los mismos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes de nuestra patria», indicó.

«Hoy el promedio de hijos e hijas por familia es de 1,7. Menor al que teníamos en el año 2009 cuando se creó el programa. La AUH se trata de una política focalizada en niñez y adolescencias para romper con el ciclo intergeneracional de la pobreza y promover la inclusión social», abundó la titular de la Anses, al mismo tiempo que compartió estadísticas que muestran un crecimiento de la tasa de escolaridad.

Así, Fernanda Raverta señaló que «diversos estudios demostraron que la condicionalidad de la escolarización para el cobro del 100% del beneficio logró impactos positivos en las tasas de escolaridad». Es que, según la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata (UNLP), entre 2009 y 2010, la tasa de escolaridad creció varios puntos porcentuales para las franjas etarias de 3 a 5 años, de 6 a 12 años y de 13 a 17.

Además, uno de los requisitos para el cobro de la totalidad del beneficio de la AUH es la certificación de la asistencia regular a la escuela, según consignó Télam. Por eso, la titular de la Anses sostuvo que la AUH es una política que «mejoró la calidad de vida de 4,3 millones de niños, niñas y adolescentes y estableció un piso de derechos sobre los cuales pueden construir un futuro mejor».

Con información de www.elintransigente.com