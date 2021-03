Grammy 2021: Fito Páez ganó al mejor álbum latino de rock o alternativo

Fito Páez fue el argentino más destacado en la 63° entrega de los Premios Grammy, con la que la Academia de Grabación reconoce a la industria musical. La gala del domingo estuvo marcada por la pandemia del coronavirus y muchos de los nominados no pudieron estar presentes en el Staples Center de Los Ángeles, sede habitual de esta gran fiesta en los Estados Unidos.

La gala pudo seguirse en toda Latinoamérica en vivo por TNT (doblada al español) y TNT Series (en idioma original) con el humorista sudafricano Trevor Noah como presentador y con conexiones en directo en varias partes del mundo, además de las actuaciones de Bad Bunny, Taylor Swift, Cardi B, Dua Lipa, Harry Styles y Billie Eilish, entre otros artistas.

En el tramo no televisado de la ceremonia, que se llevó adelante en horas de la tarde, el argentino Fito Páez se llevó su gramófono en la categoría mejor álbum rock latino o alternativo, por La Conquista del Espacio. Vestido con un traje azul y una camisa estampada, el músico agradeció en un video que grabó junto a su equipo y se emitió durante la transmisión. “¡Unbelievable! (Increíble)”, dijo luego de abrazarse a sus compañeros de trabajo. Y, en su discurso en inglés, le agradeció a la Academia, a su familia y a su equipo de trabajo.

“Es increíble para mí. Estoy muy nervioso... No sé qué decir... -reconoció en su sorpresa-. Los amo. Gracias a todos los miembros de la Academia”, agregó.

“Estoy totalmente en shock, estoy muy emocionado”, dijo luego el autor de Mariposa Tecknicolor. “Gustavo Cerati tenía una frase hermosa que decía que sentía que el universo estaba conspirando a su favor. Este puede ser que sea un momento así, de plenitud absoluta en lo que mí respecta. Y me siento infinitamente agradecido, a mis amigos, a mi familia y mis colegas que tanto me aguantan, y a toda la gente que está todo el día conmigo y atendiéndome los trapos. Me siento muy inmenso y lleno de amor”, continuó el músico argentino que estaba nominado junto a BajoFondo, por Aura; Cami, por Monstruo; Cultura Profética, por Sobrevolando; y Lido Pimienta, por Miss Colombia.

Fito Páez acaba de cumplir 58 años y está haciendo una serie de ciclo de conciertos llamados “Un hombre con un piano”, en teatro Coliseo. “Yo tengo un vínculo con la cultura musical de los Estados Unidos de América, yo me crié en parte con esa cultura, fue parte de mi vida de una manera muy importante, por eso es muy emocionante recibir este premio importantísimo, sobre todo por la distancia”, dijo Fito desde Buenos Aires en diálogo con Télam.

Antes de conocer el resultado de la premiación, el cantante había admitido que “estaba nervioso”. “Es importante, es como un casamiento, son ceremonias. Estoy muy feliz con haberlo ganado”, agregó luego.

“Es un momento de la vida en que tengo a mis amigos, a mis hijos espléndidos...”, destacó el músico argentino que había recibido dos premios en la gala 2020 de los Latin Grammy, en noviembre del año pasado. En esa ocasión ganó como Mejor Canción Pop/Rock, por “La canción de las bestias” y Mejor álbum Pop/Rock.

Fuente: Infobae