"Zapatero a su zapato" ministra Martorano

La ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, dijo que realizar las elecciones "va a depender de la situación sanitaria" y le puso un signo de interrogación a los comicios que, en principio, están programados para agosto, con las Paso, y para octubre, con las generales.

Al ser consultada por este medio sobre si este año se podrían llevar adelante los comicios intermedios que en la provincia renovarán las bancas de 10 diputados y los tres senadores nacionales, más los cargos comunales y la mitad de los concejos municipales, Martorano dijo no tener idea de cuándo son las elecciones.

Pero luego respondió: "Con la mirada sanitaria soy muy cuidadosa. Estamos empezando las clases y en agosto vamos a estar todavía complicados dentro del plan de vacunación. Supongo que si algo de esto hay que hacer, se lo hará con mucho protocolo. Como sanitarista soy bastante molesta con esto de extremar los cuidados. Va a depender de la situación epidemiológica".

La ministra dijo que hoy "la vacuna es sólo una luz de esperanza" porque "se necesitan muchísimas más vacunas para que esto se revierta". La escasés de vacunas llevó a los gobiernos a establecer prioridades y a "unos pillos" a saltearlas. El escándalo del vacunatorio Vip le costó el cargo al exministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

En Santa Fe las primeras vacunas fueron para los equipos de salud, para los docentes que van a estar en contacto con los niños y para los adultos mayores. Según Martorano, después se avanzará en los grupos de discapacidad y con las personas de entre 18 y 59 años con comorbilidades.

—¿Cuánto tiempo puede demandar vacunar a la población objetivo?

—La población objetivo es la que necesito vacunar de forma urgente, que son 1,2 millones de personas, que son las más expuestas. Después yo los quiero vacunar a todos, pero ahora tengo 200.000 vacunas. Me faltan un millón de vacunas. No podemos poner una fecha porque necesito que entren 12 millones de vacunas al país para que a Santa Fe le llegue un millón de dosis. Nosotros podemos vacunar a un ritmo de 100.000 personas por semana, con lo que nos podría estar llevando dos meses poder hacerlo. Lo que importa es que no tenemos las vacunas, porque si tenemos un millón de dosis nos ponemos a vacunar 24 horas por día.

—¿Hoy Nación no les puede decir a las provincias una fecha tentativa de cuándo van a llegar las vacunas?

—No, no lo sabemos. La semana pasada llegaron dos aviones, estábamos muy ilusionados y acá llegaron 30.000 vacunas. Eso lo ponemos en dos días.

—Cuando Nación difunde los datos sobre la cantidad de dosis que envió a cada provincia y las vacunas aplicadas, Santa Fe aparece entre las que menor porcentaje de aplicación tiene. ¿A qué se debe eso?

—Ese dato está errado. Ya me comuniqué con Carla Vizzotti porque el Monitor de Transparencia es un problema. Hay dos problemas: nosotros cargamos en un sistema que se llama Sicap y eso migra a una nube que se llama Nonivac, que es la nacional. Esa migración tarda dos o tres días. Pero lo que es peor, es que se cayó la nube en estos días. Esas cifras que ustedes levantaron no son reales. Cuando (el Monitor) decía que había 100.000 vacunados, nosotros teníamos 157.000 vacunados. Hay dos lecturas que se pueden hacer, la malévola o la benigna. Ingresaron 30.600 vacunas que las estamos nominalizando. Las pusieron como ingresadas y el porcentaje lo sacaron contando esas vacunas que recién las estamos poniendo en el estante. Si yo no las cuento, estamos en el 74 por ciento de vacunados, si las cuento en el 67 por ciento. Pero en el informe decía que había 100.000 vacunados y nosotros teníamos 157.000. Ese informe tiene cierto sesgo de maldad, porque a mí nadie me llamó para preguntarme.

—Son datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación que estaban actualizados a las 6 de la mañana del día en que se publicó el informe.

—Yo tengo los datos nuestros. Hablé con Nación porque son un problema los datos que dan. Tuvieron caída tres días la nube y no migraban nuestros datos.

—Ministra, ese no es un problema del trabajo periodístico, son datos oficiales que estaban actualizados hasta ese día.

—Está bien, pero me preocupa. No están comunicando muy bien.

—Pero quien no está comunicando bien es el gobierno nacional, no el medio que toma los datos oficiales del sitio que transparenta la información del plan de vacunación.

—No digo más nada. Es un problema de ellos. Nosotros estamos poniendo todos los días los datos y los toman tarde. Chupan tarde nuestra carga de datos. No sé por qué tarda tres días la migración de nuestro sistema al de ellos, porque eso debería ser automático. Pero hubo problemas en la carga y el número que ellos tenían no es el que yo tengo. Nosotros les mandamos los datos, pero antes de publicarlos ellos tendrían que consultarnos. De hecho, cuando hablo con ellos nos dicen que estamos vacunando bien. Nosotros podemos decidir tener transparencia, pero Santa Fe tiene una historia de transparencia. Muchas veces decían que nosotros teníamos muchos casos de Dengue, pero nosotros informamos todo, no ocultamos datos. Otras provincias tenían menos, no contaban todos los casos. Por eso digo que nosotros tenemos una muy buena carga y el problema está en la migración. Otro tema es que tenemos una provincia extensa y hay lugares donde no hay conectividad, entonces se vacuna, cargan a mano los datos y al otro día o a los dos días se carga en el sistema. Pero no estamos mal en el ritmo de vacunación. Hace una semana llegaron 69.300 (alcanza para todos los docentes de primaria y secundaria) y el jueves ya se habían aplicado 38.144 dosis. Ya está vacunado todo el primer ciclo, hasta tercer grado. Estamos terminando con séptimo y la semana que viene empezamos con secundaria. Hay anotados entre el 65 y el 70 por ciento de los docentes. Algunos todavía tienen dudas para vacunarse.

—¿Cómo califica el ritmo de vacunación?

—Yo creo que se puede acelerar más. Pero este jueves se vacunaron 13.474 personas. Nosotros tenemos preparado para vacunar 20.000 personas por día, si llegaran todas las vacunas que necesitamos. Si recibimos las 400.000 vacunas que estamos esperando, podemos poner 100.000 por semana. Estamos poniendo 14.000 vacunas por día, no es un mal ritmo.

En ese sentido, remarcó que el 85 por ciento del personal de salud está vacunados, son casi 62.000 personas. "Faltan 8.000 dosis, pero la primera línea está vacunada", aseguró y dijo que también ya se le brindó cobertura al 100 por ciento de los 560 geriátricos de la provincia. Son 44.000 adultos mayores vacunados, entre los que se detalla que ya se vacunó a todos los mayores de 90 años y se está vacunando a los más 80. Pero hay 250.000 personas entre 70 y 80 años y 300.000 que están entre 60 y 70 años. En total, en la provincia son 700.000 personas mayores de 60 años.

"Lo que faltan son vacunas, no brazos. Estamos vacunando a un promedio de 14.000 personas por día porque no hay tantas vacunas", aseguró Martorano.

—¿Cuándo es el turno de las fuerzas de seguridad?

—Nos pasaron un listado y vamos a empezar a vacunar a un grupo de ellos con comorbilidades. Pero estamos sacando vacunas de un lado para el otro. A mí me gustaría estar vacunando 20.000 personas por día. Pero lo que me marca que el ritmo está bien es que el martes nos quedamos sin vacunas. Las recibimos y las ponemos en una semana, por qué vamos a decir que estamos mal. Hubo un error que no creo que sea intencional. La verdad es que el Monitor nacional debería ser un poquito más serio. A la fecha (por el jueves) tenemos 171.064 personas y el Monitor dio 100.000. Pero me dijeron que se cayó el sistema. Por eso no digo más nada. En la lectura también hay que ser cuidadosos porque entre las vacunas que tengo hay segundas dosis que no es la fecha para aplicarlas. Por eso no puedo llegar al 100 por ciento. En total tenemos 203.000 primeras dosis y 61.800 segundas dosis porque hoy ingresaron 30.000, pero no es la fecha para aplicarlas. Yo no las contabilizaría porque las tengo, pero no las puedo aplicar porque no es la fecha.

Luego, la ministra remarcó que se están manejando tres vacunas diferentes, con tres logísticas diferentes. La Sputnik V requiere menos 21 grados de temperatura. La primera dosis es un adenovirus tipo influenza. La segunda dosis es un adenovirus sintético y el tiempo entre la primera y la segunda dosis son 21 días.

Covidshield, es la de Astrazeneca. Todas las dosis que llegaron a la provincia están prácticamente toda colocadas. Tanto como la Sputnik V, sirve para los mayores de 60 años. Requiere de dos a ocho grados de refrigeración y es multidosis de 10, lo que significa que se necesitan 10 brazos preparados para la inoculación. La segunda dosis nunca se puede aplicar antes de las cuatro semanas y se debe aplicar antes de la semana número 12. Las dos dosis son iguales.

Sinopharm. Es la vacuna china, que requiere de dos a ocho grados de refrigeración. Son dos dosis iguales con diferencia de un mes.

Fuente: Uno Santa Fe