Un vehículo impactó contra la camioneta de Hernán Drago y volcó

Durante el correr del día lunes 15 de marzo, Hernán Drago vivió un tenso momento mientras participaba de una reunión laboral en el barrio de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su camioneta, estacionada en las inmediaciones del lugar, fue embestida por otro vehículo y volcó. Afortunadamente, no se lamentaron heridos.

’'Estaba en una reunión y me avisó un periodista que reconoció mi camioneta, yo grabo acá a una cuadra. Me aviso que una camioneta acababa de volcar y le pegó a la mía. Tuvieron que venir los bomberos y la policía, del empujonazo que le dio a mi camioneta terminó arriba de la vereda’', expresó Hernán en diálogo con el portal Primicias Ya.

Conforme a los datos que se conocen respecto a lo sucedido, el conductor del otro vehículo habría querido esquivar algo mientras manejaba bajo la lluvia, perdió el control de su camioneta, volcó e impactó contra la de Hernán Drago, que estaba estacionada en la zona del accidente.

’'No pongan ‘se accidentó Hernán Drago’, hay familias atrás. Tengo el celular estallado de mensajes de amigos y familiares preocupados’', insistió el modelo respecto a la noticia. Por el episodio no se lamentaron heridos. El conductor de la camioneta que perdió el control no salió lastimado del choque y Hernán no se encontraba en su auto cuando todo esto sucedió.

'Estoy embroncado por la situación pero no pasó más que eso’', precisó el modelo quien en estos últimos días ha sido foco de muchos portales de espectáculos por su presunta relación con Celeste Muriega. No obstante, ninguno de los dos confirmó el romance y la conductora expresó que son ’'compañeros de trabajo y quizás un poquito de amistad, pero nada más que eso’', en una entrevista que dio para Intrusos y que llevó adelante el periodista Pablo Layu