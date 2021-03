Un cero para el Kun Agüero en Historia: olvidó el nombre de San Martín y puso en duda que haya cruzado Los Andes

El Kun Agüero no debe haber sido el mejor alumno en historia. O al menos es lo que se puede presumir después de escuchar una de sus transmisiones de Twich, en la que olvidó el nombre del José de San Martín y hasta se animó a cuestionar que haya cruzado Los Andes a caballo.

El futbolista del Manchester City, que estaba acompañado por su hijo Benjamín y amigo español llamado Rubén, intentó explicarles un poco de la historia de nuestro país y generó una confusión que lo dejó muy mal parado.

Todo comenzó cuando el Kun le pidió a su amigo que le explique por qué en el idioma español, a algunas palabras en segunda persona del plural le agregan el eis. “‘Vosotros podéis, ¿por qué podéis?’”, se preguntó. Al no encontrar una respuesta, indicó que ese tipo de aprendizajes se dan en el colegio y recordó cuando le enseñaron a los próceres argentinos.

“Nosotros estudiamos a Manuel Belgrano, al que cruzó con un caballo Los Andes, el famoso ese...”, comentó el Kun antes de quedarse en blanco al no recordar el nombre del general José de San Martín. Acto seguido le preguntó a su amigo Rubén si lo conocía: “Vos sabías que uno... ¿quién fue? uno cruzó Los Andes con un caballo”, señaló todavía sin recordar el nombre del Libertador de América.

Pero el tema no terminó ahí. Después de eso, puso en duda el cruce de Los Andes a caballo: “Es muy difícil eh”.

Pero si algo le faltaba al exdelantero del Independiente y Atlético Madrid fue empezar a cuestionar la gesta: “El tema es que nadie lo vio, hay que ver si... porque yo puedo ir ahí, me saco una foto y cruzo en coche. Me pongo a posar con el caballo, me saco foto y puf, lo crucé. ¿En esa época cómo sabes?”.

El delantero prosiguió con su teoría: “Si ahora vos pensás, está Twitter, Instagram, Facebook, tenemos todo ahora. Si lo cruzó un caballo con un chabón, ¿no lo puede cruzar otro ahora? si lo cruzó uno es que se puede. ¿Quién va a cruzar, sabes el ofri (frío)?”.