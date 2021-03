A Tagliamonte le llegó la hora de debutar en el arco de Racing Club

Es uno de los puestos más complicados para empezar a sumar minutos, pero con tan solo un mes en el club le llega la oportunidad. Matías Tagliamonte será el arquero titular de Racing Club este miércoles, por los 32avos de final de la Copa Argentina. La ‘Academia’ se enfrentará ante Sportivo Belgrano de San Francisco desde las 19.25 (televisa TyC Sports), en el estadio Julio Humberto Grondona, de Arsenal de Sarandí.

El rafaelino de 23 años reemplazará a Gabriel Arias que tiene covid-19, y al estar Gastón Gómez (quien venía como suplente) en recuperación del virus y asilado hasta el próximo sábado, le toca saltar a cancha a ‘Taglia’.

“En lo personal es algo increíble”, le contó a La Opinión. Sin lugar a dudas que es la gran oportunidad que tiene el arquero surgido de la cantera de Atlético de Rafaela. “Es algo que quiero aprovechar al máximo porque son de esas oportunidades que se presentan muy rara vez, mi intención es poder aprovecharlo desde todos los sentidos y aspectos”. Ya el solo hecho de haber tenido la chance de llegar a un grande del país “es un paso enorme que estoy dando en lo deportivo”.

En lo relacionado a su salida de la ‘Crema’, Tagliamonte contó: “Fue todo medio rápido. Yo me entero viernes a la noche, tuve una conversación con el Cabo Castro que me informaba de la posibilidad, no estaba al tanto que se estaba negociando esta oportunidad, fue algo que me sorprendió muchísimo y al instante me puse muy contento y no lo dude ni un segundo, el domingo salió a los medios, el lunes hice la revisión y el martes ya me sumé a los entrenamientos”, secuencia que ocurrió a mediados de febrero.

Y si bien Tagliamonte buscaba alguna salida de Alberdi, para tener mayor continuidad, la partida no deja de tener un sabor especial: “Dejar Atlético tiene su sabor un poco amargo, sin dudas, se presentó esta oportunidad que a mi parecer era irrechazable y deja ese sabor amargo de tener que dejar el club en el cual me formé, del cual soy hincha y el que me dio la posibilidad de debutar, lo bueno es que todavía sigo ligado al club”.

Con respecto a su arribo a la “Academia”, y más allá de esta chance que le aparece, los pies sobre la tierra: “Soy consciente del puesto que ocupo, que es del tercer arquero peleando con Gómez que es el segundo. Mi meta es ganarme el puesto de suplente, trabajar duro para llegar a ser la primera opción ante la salida de Arias. Aprovechar los entrenamientos al máximo en un club como Racing con todo lo que ello implica y nos brinda día a día”.

Tagliamonte llegó al elenco de Avellaneda a préstamo hasta fin de año y con una opción de compra de 600.000 dólares. Este miércoles tendrá la posibilidad de mostrarse ante los ojos de todos, y empezar a ganarse un lugarcito en la consideración del entrenador Pizzi.

