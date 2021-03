Alberto Fernández dijo que Ginés González García «se descuidó y fue débil»

El presidente Alberto Fernández reveló que está previsto que en las próximas dos semanas lleguen más vacunas al país desde China y Rusia. Además, aclaró que aún no habló con Ginés González García, el ex ministro de Salud, quien renunció tras el escandalo del vacunatorio Vip: «se descuidó y fue débil», deslizó el presidente, pero lo describió como «el mayor sanitarista que tiene la Argentina».

El mandatario nacional también fue claro con su postura tras el escandalo del vacunatorio Vip, por el cual el ex ministro de Salud, Ginés González García dejó su cargo: «mucha gente me pidió vacunas contra el coronavirus y cuesta mucho decir que no porque te piden por amor, es un dilema ético», manifestó en la entrevista y agregó: «Hubo gente que me pidió el auxilio de la vacuna y les dije que no, tal vez a otros les costó más, y a los que les costó pagaron con su cargo».

En ese momento, le consultaron si se comunicó con Ginés tras lo sucedido y respondió: «No hablé con él, estoy esperando que pase el tiempo». Además, el presidente deslizó que el ex ministro se «descuidó» y fue «débil» al aceptar otorgarle vacunas contra el coronavirus antes de tiempo a quienes se lo pidieron de forma irregular, pero lo describió como «el mayor sanitarista que tiene la Argentina».

Por último, develó que tiene «gran parte» de su tiempo dedicado a conseguir vacunas contra el coronavirus, al advertir que esa posibilidad «hace a la salud futura y presente» de los argentinos. «Lo que estamos organizando es una serie de medidas para cuidarnos y, segundo, para explicar exactamente cómo vamos a seguir con el plan vacunatorio», manifestó en la entrevista con el programa “Fuego Amigo”.

Alberto tildó de mentiroso a Duhalde

Luego de que se haga pública la lista de quienes fueron beneficiarios de las vacunas contra el coronavirus, Eduardo Duhalde, el ex presidente de la Argentina, dijo: «Yo no gestioné ninguna vacuna, que explique el Gobierno qué paso», tras ser beneficiado junto a su familia. Luego de algunas semanas de sus dichos, Alberto Fernández le respondió y fue determinante con su respuesta.

«Hubiera sido mejor que diga la verdad, no es que tocaron timbre y preguntaron ´¿Acá vive Duhalde? lo vamos a vacunar´. Hubiera dicho la verdad», expresó el jefe de Estado y sostuvo: «La verdad es que debe haber pedido que lo vacunen, no es que estamos haciendo sorteos a ver quien se vacuna».

