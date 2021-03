"Bienvenido a lo que querés"

Durante la mañana de ayer, los concejales mantuvieron un encuentro con los arquitectos del Grupo BZA, Daniel Bassano y Carlos Airaudo, quienes solicitaron apoyo por parte del Concejo para poder reflotar un proyecto de urbanización en la esquina de Fader e Yrigoyen.

En abril de 2018, BZA Group, integrada por las empresas del ex Grupo Bazar Avenida y otras compañías vinculadas, había presentado un importante proyecto urbanístico que contemplaba en ese momento, una amplia intervención en el predio de la ex curtidora Castellanos, delimitado por las avenidas Fader, Yrigoyen, Remedios de Escalada, Saavedra y las vías del ferrocarril Belgrano.

En abril de 2019, el Concejo aprobó la Ordenanza que habilitó la donación por parte del Grupo Bazar Avenida (BZA Group) de una franja de terreno de calle Fader para ensanchar esa avenida hasta bulevar Yrigoyen, a cambio de excepciones al Código Urbano para la construcción de su futuro edificio corporativo y paseo comercial en un predio ubicado en ese sector. En ese momento, y luego de un intenso debate, se ajustó lo vinculado a toda excepcionalidad a la reglamentación vigente y se acordó que el Concejo sería quien refrendará todo convenio que se deba firmar entre el Municipio y el BZA Group.

El presidente del Cuerpo, Germán Bottero, señaló luego de la reunión de ayer: “Las exenciones que plantearon los arquitectos, tienen que ver con una construcción más en altura, no para ganar más metros ya que los factores de ocupación del suelo (FOS) y el factor de ocupación total serían los mismos que hoy están habilitados en esa zona, pero el requerimiento tiene que ver con el diseño urbanístico y para construir una o dos plantas de cocheras, teniendo en cuenta que es un emprendimiento que necesita albergar a los autos que allí se acerquen”.

Asimismo el radical indicó que “hay otras cuestiones que están resueltas conforme el proyecto original, como por ejemplo el límite que planteaba el paredón contra Fader, hoy esa calle ya está donada y se está terminando, había una rotonda que formaba parte del proyecto y ya está construida y que la hizo la provincia. La Ordenanza no está, ellos como representantes del grupo vienen a sostener o a intentar seguir adelante con esa idea, ahora habrá que darle forma de Ordenanza y después de tener esta charla con ellos, haremos lo mismo con las áreas técnicas del municipio, seguramente con la secretaria de Planeamiento para empezar a darle forma”.

Otras aspectos que se abordaron en la reunión y se dejaron en claro, tienen que ver con los tiempos para poder ejecutar las obras y que el privado tenga esos plazos para poder avanzar y realizar los trámites pertinentes y de no observarse avances, entonces dejar sin efecto las exenciones o esos derechos.

LOS PLANTEOS DE BZA

El arquitecto Daniel Bassano, precisó que “lo que ha cambiado desde el 2018 a esta parte son las condiciones, este proyecto tiene la presentación en 2019 donde se da la Ordenanza y tenía un plazo de validez de un año, venciendo en abril de 2020. Finalizó ese año sin poder concretar lo que marcaba la norma y lo que venimos a solicitar es la promulgación a través del Concejo de una nueva Ordenanza que nos otorgue los mismos parámetros urbanísticos que tenía la antigua”.

Respecto a los aspectos del proyecto, el arquitecto Carlos Airaudo, dijo que “conceptualmente es el mismo, es decir, después de un par de años y con los inversores se modificará lo que es el funcionamiento en lo mínimo, pero el proyecto es el mismo. En cuanto al tema de la rotonda es lo que tratamos de resolver en esta reunión con los concejales, porque la obra ya se hizo y ahora veremos cómo seguimos con la plusvalía en ese sector”. Y agregó: “Nosotros tenemos un tiempo para reelaborar el proyecto, porque con el tema de la pandemia estaba todo parado y si bien seguimos trabajando en el armado de la iniciativa, consiguiendo los inversores, seguimos trabajando sin dibujar. Estamos más cerca de concretarlo, por lo tanto debemos adaptar el proyecto a estos tiempos”.

Bassano brindó detalles sobre la iniciativa a desarrollar y explicó que “lo que vinimos a proponer es exactamente lo mismo, es hacer un centro comercial, de servicios y habitacional; eso obviamente tiene una excepción que la promulga el Concejo y que venció en abril del año pasado. Por eso pedimos que se promulgue una nueva Ordenanza”.

