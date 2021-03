Demi Lovato fue violada por su dealer la noche que sufrió una sobredosis

En el nuevo documental de la cantante, Demi Lovato: Dancing With The Devil, reveló que sufrió dos violaciones, una la noche de su sobredosis y otra cuando era adolescente.

El próximo 23 de marzo se estrenará en YouTube el documental Demi Lovato: Dancing With The Devil, que repasará la vida de la famosa cantante estadounidense y ahondará en la fatídica noche de 2018 en la que sufrió una sobredosis.

A pocos días de su estreno, se han filtrado algunas revelaciones de la cantante que han llamado la atención de los medios y los fanáticos.

Lo que se sabía hasta el momento es que Demi Lovato sufrió una violación la noche de su sobredosis, por parte de su dealer. Pero ahora se conoció que la actriz había sufrido una violación previa cuando tenía tan solo 15 años.

“No solo sufrí una sobredosis. Se aprovecharon de mí”, afirma la cantante en el nuevo documental y su amiga, Sirah Mitchell detalla sobre lo que sucedió con sun dealer: “La hizo colocarse mucho y la dejó tirada a riesgo de morir”.

“Cuando me encontraron estaba desnuda y azul. Literalmente, me había dejado a morir después de haberse aprovechado de mí”, relata Demi Lovato

Y detalló sobre esa noche: “Cuando me desperté en el hospital me preguntaron si había tenido sexo consentido. Tuve un flash de él encima de mí. Vi ese flash y dije ‘sí’. No fue hasta un mes después de la sobredosis que caí en la cuenta. ‘Tú no estabas en un estado mental como para consentir nada’”.

Por otro lado, en el documental Lovato también cuenta detalles crudos sobre la violación que sufrió a los 15 años. “Cuando era una adolescente estuve en una situación muy similar. Perdí mi virginidad en una violación”, contó y recordó: “Yo era parte de ese grupo de chicos Disney que públicamente afirmaron que querían esperar hasta el matrimonio”.

No tuve esa romántica ‘primera vez’. Aquello no era para mí. Fue un asco. Luego tuve que ver a esa persona durante todo el tiempo así que dejé de comer y lo tuve que manejar de otras formas”, se lamentó.

Tras ser víctima de una violación a tan corta edad, Demi Lovato comenzó a tener desordenes alimenticios, a sufrir bulimia, a tomar alcohol y drogas con tan solo 16 años. Hoy, con 28 años, la famosa cantante decidió abrirse al público y contar su verdad.