Polémica en Masterchef: armaron un grupo paralelo para excluir a una participante

La segunda temporada de Masterchef tuvo un picante episodio después de que Dani "La Chepi" acusara a Sol Pérez de ser competitiva.

Durante la emisión del lunes, la influencer destacó esa característica de la "chica del clima" y disparó: "Yo creo que si le pido que me ayude con un ingrediente se va a hacer la que no me escucha".

Lo cierto es que estas declaraciones no cayeron para nada bien a Sol, quien decidió "dejar de seguir" a La Chepi y también conformó un grupo de WhatsApp paralelo en la que no está incluida.

Según rumores, este grupo está también conformado por Gastón Dalmau, Cande Vetrano y Andrea Rincón, a quienes, según asegura una fuente cercana a la producción del reality, tampoco les cayeron para nada bien los chistes que hace Dani.

Masterchef: la picante respuesta de Sol Pérez a "La Chepi"

Sol Pérez se refirió a estas declaraciones después de que viera la versión grabada del reality.

"Tengo buena onda con ella, le presté vestidos y todo para la presentación. No le escribí igual después de eso. Al inicio iba a tuitear pero Guido me frenó", dijo en el programa Flor de equipo.