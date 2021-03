Dura pelea entre Sagardoy y Bonino por la rotonda Megatone

La reunión de comisión del día martes dejó mucho «hilo en el carretel», incluido un cruce de palabras entre integrantes del espacio Cambiemos, el concejal del PRO Lalo Bonino y los concejales radicales Viotti y Sagardoy.

Al término de la reunión, Bonino realizó duras declaraciones. Entre otras cosas, subrayó que «no podemos tener actitudes prácticamente extorsivas con los privados a la hora de invertir».

En la mañana de este miércoles, en diálogo con Radio Rafaela, una de las concejalas aludidas, la radical Alejandra Sagardoy explicó la postura del bloque al que pertenece y se refirió a los dichos de Bonino.

La edil manifestó que los desarrolladores querían que se vuelva a votar «una ordenanza votada en el 2019 que caducó. En esa ordenanza se establecía lo que aportarían cada una de las partes: Municipalidad y empresa».

En esa ordenanza, de acuerdo a los dichos de la radical, la empresa se comprometía a ejecutar la rotonda que se hizo con mano de obra municipal y fondos de la provincia.

«Nosotros pensamos que no, la ordenanza no se puede votar de la misma forma. Lo que ellos piden es que los dejen empezar a hacer el proyecto, yo lo que quiero es tener por escrito lo que ellos necesitan», subrayó.

En otro tramo de la nota desmintió que estén poniendo trabas al proyecto y aludiendo a los dichos de Bonino comentó: «yo se muy bien lo que significa invertir y entendemos la situación que atravesamos, no somos unos caídos del catre, no desconocemos el impacto que va a causar el proyecto en el lugar. Nosotros pedimos que se beneficie a la ciudad, no a los concejales. Hay algunos que escuchan lo que quieren escuchar».

Acerca de los dichos de Bonino Sagardoy manifestó que no entiende los motivos de sus dichos. «Uno tiene que leer aquello que firma, nadie está pidiendo que ellos den algo de lo que van a hacer, cambiaron los tiempos, queremos que su propuesta quede en papel, pero el concejo está dispuesto a acompañar, me parece que hay una mala intención de alguno».

Fuente: Radio Rafaela