Advirtieron que Santa Fe podría tener su propia mutación de coronavirus

El Gobierno provincial advirtió este miércoles por la mañana que Santa Fe podría tener su propia mutación de coronavirus. Lo mismo sucedió en países como Brasil y Reino Unido durante las últimas semanas.

“Más allá del caso de Manaos, nosotros podemos tener nuestro propio Manaos. Cuando hay mucha transmisión, el virus muta y entonces en Santa Fe también podemos tener nuestra propia mutación. Nos preocupa que la cepa ingrese de Brasil, pero también podemos tener la nuestra interna”, detalló la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano.

La funcionaria se refirió a la evolución de la pandemia y remarcó que “no hay que viajar al exterior. No hay una prohibición, pero no se debe viajar a otros países porque hay mucho riesgo”.

Respecto a la probable vuelta de restricciones ante una segunda ola de contagios, Martorano advirtió que "Todo puede suceder. No sabemos que panorama tendremos en los próximos días. No está en el ánimo de restringir actividades. La intención del gobierno es sostenerlas. Las previsiones nuestras eran de 25 mil casos en la provincia y tenemos 222 mil, y no colapsamos. Nos enfrentamos por primera vez a la pandemia. Ahora nos enfrentamos la segunda ola con cierta experiencia y hay que impedir que la gente se relaje".

"Hay que aumentar las medidas de prevención porque en verano se disminuyeron. Se está acercando la posibilidad de la segunda ola. No hay que cerrar las ventanas, aunque haga frío mantengamos los ambientes abiertos. Eso impedirá la transmisión", culminó.

Fuente: Sin Mordaza