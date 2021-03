Le robaron a Paulo Vilouta mientras hacía “Intratables” y estalló de bronca

Nuevamente, los hechos de violencia se vinculan con famosos. En este caso, la victima fue Paulo Vilouta. El conductor sufrió anoche un robo a su auto mientras se encontraba grabando “Intratables” en los estudios de América, en Fitz Roy y Honduras, en el barrio de Palermo.

A través de sus redes sociales, el también relator contó lo que le sucedió y estalló de bronca por lo sucedido. Apuntando de lleno, a la poca seguridad que hay en la zona.

“¡Hermosa seguridad! Salgo del canal en Fitz Roy y Honduras y ¡sorpresa!. Y eso que en el piso teníamos hoy a @horaciorlarreta, ¡y me imagino que la policía de la ciudad de Honduras habrá estado atenta! . ¡No se nota!”, indicó Vilouta indignado junto a una foto que muestra su auto con el vidrio roto a metros del canal.

Esta mañana, el periodista Luis Novaresio fue uno de los que se solidarizó con Vilouta. “Yo lo tomé con mucha calma, pero no me gusta naturalizar las cosas que están mal. ¿Quién te va a robar con la cantidad de gente que hay? Tenemos pizzerías, bares, cervecerías, quioscos... Un afano con una impunidad”, expresó Paulo respecto a lo que le sucedió.

Vilouta, además, detalló que tuvo que dejar el auto en ese lugar, porque frente al canal, no siempre hay lugar disponible: “Jamás pensé que me iban a robar en el barrio. Hay luces, cámaras...”. Además dijo que le robaron una maletín que contenía sus auriculares, la esponja del micrófono que usa en su programa de radio, y unos lentes.

Igualmente, Paulo contó que no se había percibido del robo hasta que hizo un par de cuadras con el auto. Notó que algo no estaba bien, cuando vio que en el piso del auto había mucha agua, y a la mirar atrás se dio cuenta que le habían roto una ventana.