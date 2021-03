Los asesores de Perotti respaldan las clases presenciales

El comité de especialistas que asesora al gobernador Omar Perotti le recomendó que se sostenga la presencialidad en las aulas y todos los cuidados necesarios, tal y como se está llevando adelante en el inicio del ciclo lectivo 2021 en toda la provincia. Vacunas, viajes y comunicación fueron otros de los temas centrales que se tocaron este miércoles, en la previa a la reunión con Alberto Fernández y el resto de los gobernadores para poner en común la situación de todas las provincias y acordar medidas conjuntas.

Respecto de los niños en las escuelas, los médicos comentaron que en otros lugares del mundo el hecho de que fueran al colegio no incrementaba los contagios, si no que eran un reflejo de lo que pasaba en la comunidad. “Cerraron todas las actividades que no eran imprescindibles, pero no las escuelas. Por eso creemos que es importante sostener la presencialidad en los niños”, confió un participante del encuentro, en el marco de la movilización de padres, como en el caso del Politécnico y el Superior de Rosario, que piden que sus hijos pasen más tiempo en las aulas (ver aparte).



Por otra parte, lo que sí preocupa a los profesionales es la población joven que mantiene reuniones creyendo que no corre peligro, aunque conviva con personas que pueden ser más susceptibles al virus. Consideran que es el grupo etario mas difícil y que es necesario abordarlo con fuertes campañas diseñadas por expertos de comunicación con la idea fuerza de que cada persona es responsable de lo que le sucede, pero también de lo que le pasa al otro y a la sociedad. Es decir, insistir con la responsabilidad individual y la conciencia social.

En esta línea, llamaron a seguir haciendo hincapié en la población con las medidas de prevención, desaconsejar las reuniones en espacios cerrados, ventilar los ambientes, la distancia y el uso correcto del barbijo, porque observan mucha gente que lo usa mal, y también respecto de la higiene de manos.

“Los aerosoles son vitales, por eso es fundamental qué tipo de barbijo se emplea. Tiene que tener varias capas y ajustar correctamente la nariz y la boca para proteger”, describió la fuente.

Los científicos ven la necesidad de hacer una comunicación firme en ese sentido, porque aunque haya una porción vacunada y otra que haya tenido el virus, la situación del mundo y los países limítrofes obliga por el momento a sostener esas medidas. “Sobre todo ante la poca cantidad de personas vacunadas que llevamos por el momento, y porque no sabemos bien qué protección dan las vacunas frente a la variante brasilera”, apuntó.

Al respecto, pidieron al gobernador que insista ante Nación en la provisión de vacunas para extender la cobertura a la mayor cantidad de población vulnerable. “En Santa Fe se vacuna rápidamente, el tema está en la provisión. No hay lentitud dentro de la provincia, no se stockea y hay un buen sistema desde hace muchos años en cuanto a vacunatorios y logística. Tampoco hay discriminación ni favoritismo, se está repartiendo equitativamente entre todos los distritos”, analizó.

Otra preocupación que hicieron llegar los miembros del comité asesor tiene que ver con los viajes internacionales: desaconsejaron los viajes al exterior y ser cautos con la gente proveniente de países limítrofes y de otras zonas de alta circulación. Las cepas brasileras prendieron las alarmas en la comunidad científica por su rápida difusión y transmisibilidad, lo que puede impactar en la segunda ola.

También pidieron precaución con viajes de estudio, por la cantidad de jóvenes que reúnen. Los viajes hacia el interior del país serán evaluados de acuerdo a cómo vaya la vigilancia epidemiológica. “Va a cambiar el clima y entramos en una zona en la que en general el frío hace que nos aglomeremos más y no ventilemos, y ahí está el error”, señaló la integrante del grupo. Por ahora no se habló de reducir el tráfico con provincias limítrofes.

“Estamos esperando la segunda ola. Pensamos que vamos a tener insumos. Pero hay preocupación porque sabemos que la gente está cansada y necesita sostener la economía, entonces los cierres no van a ser fáciles pero se aconsejarán si son necesarios”, advirtió.

Voces críticas de padres de alumnos del Superior

Padres y madres de alumnos del Superior de Comercio presentarán hoy un petitorio ante las autoridades de la escuela en reclamo de mayor presencialidad. Piden que se modifique el programa presentado por la escuela, ya que consideran que la presencialidad propuesta “es casi nula” e “insuficiente”.

“Mi hija va a tener 18 horas cátedras por mes, que representan dos días y medio de un cursado normal. Y eso si los profesores no faltan, como ya ha pasado en estos primeros días”, dijo María Laura Pividori, madre de una estudiante de cuarto año y vocera del grupo.

“Solicitamos como mínimo una semana completa de clases, alternada con otra semana con un programa real de clases virtuales sincrónicas hasta que se pueda llegar a la apertura total de la presencialidad”, manifestó la mamá.

