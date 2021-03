Martín Guzmán en Nueva York: tras los reclamos de los acreedores, el ministro inicia sus contactos con inversores

El ministro de Economía Martín Guzmán iniciará este viernes las primeras reuniones cara a cara con inversores en Nueva York, como primera parte de su road show por los Estados Unidos, que la semana que viene lo llevará a Washington para intentar destrabar la negociación con el Fondo Monetario Internacional para firmar este año un nuevo programa financiero.

El funcionario y su comitiva llegaron el jueves por la tarde a esa ciudad norteamericana y mantuvieron por la noche reuniones con académicos. Desde hoy al mediodía, hora argentina, comenzarán a desfilar por el consulado argentino representantes de fondos inversores para sostener encuentros individuales con el jefe del Palacio de Hacienda, según explicaron fuentes oficiales a Infobae. Si bien no se informaron oficialmente, Monarch, Greylock y Fintech serían algunos de los fondos que participarían de las reuniones.

Por cuestiones de protocolo sanitario, Guzmán no podrá realizar un único encuentro con todos los ejecutivos de Wall Street, por lo que decidió agrupar a los inversores en distintos grupos o bien conversar de forma individual. De todas formas, el ministerio organizó una reunión separada con una docena de hombres de negocios.

“Se busca seguir generando entendimientos y dar continuidad a un vínculo que se considera importante y constructivo para la Argentina. Vínculo que ya se venía dando durante el año de pandemia por Zoom y ahora se da de forma presencial”, agregaron desde el Ministerio de Economía.



Entre los hombres de negocios en Wall Street prevalece la sensación de que el jefe del Palacio de Hacienda necesita mostrar su plan económico y convencerlos para que vuelvan a invertir en el país.

En términos generales, el sentimiento más común entre los hombres de negocios hacia la Argentina es de “incertidumbre”, según describió ante este medio un representante argentino en uno de los centros de estudios ligados al mundo inversor más importantes de Nueva York.

“La vision sobre Argentina es muy, muy negativa, mas allá de las personalidades. En 15 años nunca vi un desinterés tan marcado. De Guzmán la visión es mas bien negativa, pero el problema es más extendido”, consideró. “La restructuración y el desmanejo posterior minaron su credibilidad. A lo mejor si se siente que el acuerdo con el FMI avanza en serio, y lo fiscal mejora, algo puede cambiar, pero creo que a esta altura el problema es con el Gobierno en general”, arriesgó.



Por su parte, Javier Timerman, director del fondo AdCap, afirmó que los inversores quieren que Guzmán muestre “el tipo de consenso que va a lograr”. “En la Argentina gobernamos como si fuera un país que no tiene los grandes problemas que todos sabemos que tiene. Sin crédito, con tantos defaults en poco tiempo, tenés que buscar consensos políticos, que no es necesario que sean tan agresivo como quiera el mercado o el Gobierno, pero que sean consistentes”, dijo.

En ese sentido, agregó que en los últimos mandatos presidenciales, “luego de tener ciertas políticas que defraudaron a los inversores o les hicieron perder dinero, las buenas intenciones no logran nada, ellos quieren ver un plan económico”, comentó en declaraciones con FM Milenium. “Lula (Da Silva) vino a Wall Street con un paquete de leyes, todo lo que preocupaba a un inversor. Eso es lo que muchas muchas veces falta de los funcionarios en Argentina”, continuó.

Y por último, mencionó que “las intenciones cambian en dos o tres meses. Lo que quieren es no tanto evaluar el tipo de política, sino que sean consensuadas por la clase política en la Argentina. Hay una crisis de confianza inmensa y un nivel de atraso económico grande, y de eso se sale con consenso político. No es obligación, pero si no hay consenso va a ser más difícil que los inversores tengan confianza”, concluyó.

Otro ejecutivo de un fondo inversor, crítico, afirmó que las reuniones con think tanks como las que tiene en agenda el ministro de Economía “son irrelevantes” y que “no representan lo que siente” Wall Street.

La llegada de Guzmán vino acompañada de un reclamo del grupo de tenedores de deuda Argentina Exchange Bondholders, que ingresó el año pasado al canje de deuda y que hoy manifestó su malestar porque sus representantes, afirmaron, no fueron invitados a participar de las reuniones programadas con Guzmán.

A través de su cuenta de Twitter, el grupo de acreedores manifestó: “Compartimos estos sentimientos por nuestra amarga experiencia. Sorprendentemente, el ministro Guzmán ni siquiera tuvo la amabilidad de invitar a sus ‘reuniones con inversores’ en NYC a los bonistas del canje, quienes recientemente aceptaron reestructurar por segunda vez”.



El grupo Argentina Exchange Bondholders -liderado por el abogado Dennis Hranitzky- está constituido por una veintena de instituciones de inversión, que aceptó reestructurar en agosto de 2020 títulos soberanos en dólares emitidos por la Argentina, teniendo en cuenta las series de bonos emitidos en los canjes de 2005 y de 2010.

Desde el Ministerio de Economía prefirieron no contestar el mensaje público de ese comité de bonistas, aunque deslizaron una respuesta al referirse a qué tipo de encuentros buscará mantener Guzmán desde hoy. “La reunión va a privilegiar a los que se consideran ‘inversores dedicados’, que son aquellos que tienen interés en Argentina, son los especializados, investigan y buscan generar vínculos constructivos y positivos”, concluyeron desde el Palacio de Hacienda.

Guzmán irá a los Estados Unidos a mostrar que el Gobierno inició un camino de “corrección” de las cuentas públicas, basado en tres datos: el superávit primario de enero, la recuperación de la recaudación tributaria en términos reales (lo que implica ingresos más altos de los esperado al Estado) y los fondos que obtuvo la Secretaría de Finanzas en las licitaciones en el mercado local con deuda en pesos. Desde que empezó el año esta semana, el Ejecutivo obtuvo más de $170.000 millones, es decir un 17% de lo que debería conseguir a lo largo del año para cubrir el 40% del déficit de este año, de acuerdo al Presupuesto 2021.

