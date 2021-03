Por la recuperación en casa

En el Monumental se abre la segunda fecha de la Primera Nacional y Atlético intentará mejorar su imagen con un resultado positivo frente a Villa Dálmine. Tras la derrota en San Juan, el equipo rafaelino irá por la victoria desde las 17.10 con el arbitraje de Andrés Gariano.

La Crema quiere empezar a construir la base para sus pretensiones de pelear nuevamente en los primeros puestos, pero para ello tendrá que ofrecer una mayor solidez en su línea defensiva, que quedó expuesta por los cuatro goles sufridos en el partido inaugural en la ciudad cuyana. Más allá de la baja obligada de Guillermo Sara, por suspensión, que determinará el ingreso en el arco de Nahuel Pezzini, habrá otra variante con la entrada de Gastón Tellechea por Tomás Baroni en la zaga. Esta es una nueva modificación que implementan Walter Otta y Félix Benito para tratar de suplir la baja del lesionado Fernando Piñero.

Hablando del cuerpo técnico, cabe mencionar que nuevamente estará Benito dando las indicaciones en el banco, ya que por recomendación médica Otta seguirá su reinserción paulatina a la actividad, y justamente un partido oficial todavía no sería lo más recomendable. Ayer no estuvo en el entrenamiento y hoy seguramente seguirá el partido por televisión.

Del medio campo hacia adelante quedan por confirmar algunas cuestiones. No habría que descartar el ingreso de Marcos Giménez por Facundo Soloa para intentar darle un perfil de mayor tenencia de pelota al equipo. Ello permitiría tener otro jugador junto a Jorge Molina para abastecer a Guillermo Funes y Claudio Bieler en los metros finales.

Por lo pronto, fueron citados 20 futbolistas para este compromiso, recordando que por la modificación reglamentario puede haber hasta nueve jugadores en el banco de suplentes. Se destacan la vuelta de Germán Lesman y Juan Cruz Esquivel, que no habían viajado a San Juan, el primero por un tema personal y el segundo porque no estaba al cien por cien tras una lesión. Asimismo, el arquero Pedro Bravo tiene su primera convocatoria para estar como alternativa de Pezzini, acotando que tiene 20 años y es oriundo de Porteña, la misma ciudad cordobesa de la cual vino Marcelo Barovero.

EL RIVAL

Será la séptima vez que el Violeta visite a Rafaela, donde solo ganó una vez: el 1º de febrero de 2019, cuando se impuso 1-0 con gol de Martín Comachi. Aquella noche, el DT de Villa Dálmine era Walter Nicolás Otta, actual entrenador de La Crema.

Los últimos dos compromisos entre Atlético y Villa Dálmine se dieron en Campana, con Otta en el banco de suplentes celeste: empate 0-0 en noviembre de 2019 y victoria 2-0 de La Crema en diciembre pasado.

Para este encuentro, el uruguayo Felipe De la Riva dispuso que viajen a nuestra ciudad los mismos 20 jugadores que estuvieron convocados en el empate 0 a 0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

Así como el equipo rafaelino conoce a Sergio Sosa, el delantero de área visitante que pasó por la Crema hace algunos años; De la Riva estuvo dirigiendo a algunos futbolistas del plantel de barrio Alberdi: el defensor Cristian González, los mediocampistas Emanuel Molina y Federico Recalde y el delantero Germán Lesman.

DOMINGO EN LA ISLA

La AFA dio a conocer el cronograma de partidos de la tercera fecha. Atlético estará visitando a San Telmo el domingo 28 de marzo, a partir de las 15.30.

