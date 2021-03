"Magiclick" despertó un Concejo que parecía "pintado"

La sesión del Concejo, que se llevó a cabo ayer por la mañana, giró en torno al tema de la seguridad y como suele suceder, no faltaron los pases de facturas. Todo comenzó con un pedido de informes del concejal Lisandro Mársico (FPCYS-PDP) sobre los egresados del Instituto de Seguridad Pública (ISEP) de la Provincia. El autor de la iniciativa señaló que “tenemos un Estado provincial abandónico en materia de seguridad, nada se sabe de esto, y es extraño porque cada vez que se incorporan nuevos agentes a la Unidad Regional se comunica oficialmente, o también se lleva a cabo algún acto protocolar, en este caso no sucedió nada de eso, ¿Habrá venido algún policía a Rafaela de esos 391 que egresaron en Noviembre del año pasado?”.

“Ya constituye un total despropósito, y a su vez, desconsideración hacia la Ciudad, que de los 409 cadetes, que el Ministerio de Seguridad incorporó hace pocos días todos sean destinados a Rosario, Santa Fe y a la Agencia de Seguridad Vial, nada para Rafaela, cuando se exigía por parte de las autoridades locales al gobierno anterior 150 policías. Hubo incorporación de agentes a fines del año pasado y hace pocos días y pareciera que nada llegó a Rafaela, estamos hablando de 800 policías en total y aparentemente ninguno llegó nuestra Ciudad, una vergüenza”, apuntó el concejal pedepista.

Y agregó enfáticamente: “Claro si se observa el informe de gestión del Ministro Saín de fecha febrero 2021, en el apartado relacionado a la “Incorporación de predios para la formación policial”, sostiene que se sumarán como sedes para el Instituto de Seguridad Pública, Murphy y un centro de entrenamiento en Cañada de Gómez, nada dice del anuncio del Intendente Castellano sobre la creación de una escuela de policía en Rafaela, ¿no será que el mandatario local, lo gestionó a último momento, como para paliar la mala noticia de la ausencia de nuevos cadetes en la olvidada Perla de Oeste?”, se preguntó Mársico.

Asimismo el edil continuó diciendo: “Todos aquí sin banderías políticas hemos reclamado a quienes teníamos que reclamar, por más que se diga lo que se diga del Concejo o que algunos operen para decir cosas del Concejo, -y lo digo de todos nosotros-, siempre hemos votado y reclamado, más allá de como dijo Leo las pertenencias de cada uno. Insisto, más allá de lo que se diga del Concejo u operen desde abajo para que digan del Concejo, porque acá abajo se arma la opereta en contra nuestra y ustedes lo saben, la opereta mediática en contra nuestra, del que estaba, del que está y de todos, nosotros siempre estuvimos a la altura de las circunstancias con el tema la seguridad, despojándonos de cualquier tipo de bandería política, siempre”, afirmó Mársico.

“NOSOTROS PODEMOS

TOMAR LA INICIATIVA”

La concejala Alejandra Sagardoy pidió la palabra en la sesión para pronunciarse respecto al reclamo de Mársico y señaló: “Creo que el reclamo con respecto a la inseguridad viene desde hace muchísimo tiempo, usted señor presidente y yo como su secretaria hemos sido testigos de todos los años que estamos en este Concejo y los reclamos no tienen solución, creo que las políticas públicas en seguridad han sido lamentablemente desacertadas y no tenemos una respuesta con todos los gobiernos que pasaron. Todos hemos pedido más policías y también me parece, es mi opinión personal, que nosotros fuimos elegidos como concejales y concejalas y no tenemos que esperar que el intendente vaya a golpear la puerta. Nosotros como concejales podemos ir a golpear las puertas del nuevo Ministro, del gobernador, tenemos diputados, tenemos senadores, no necesitamos que el intendente tome la palabra para ir a hacer el reclamo. Nosotros estamos sentados acá porque los vecinos nos eligieron para que los defendamos, para que escuchemos los reclamos, nosotros le debemos respuestas a la gente, y si la provincia no responde será la responsable, pero nosotros podemos tomar esa iniciativa”.

PASCUAL: "AÚN NO SABEMOS

QUÉ SE ESTÁ HACIENDO”

Por su parte, la edil de Cambiemos, Marta Pascual, también hizo uso de la palabra en el recinto para indicar que “No llegaron para gobernar y se desayunaron con que había un problema en la provincia de Santa Fe, por eso nos preguntamos qué sucede, porque no se consiguen, no se logran los objetivos. El Ministro Saín en algunos audios, no los que repudiamos muchas veces con palabras soez, sino otros donde hablaba realmente de su gestión y las cuestiones con las que se había encontrado y la realidad de la policía de la provincia de Santa Fe, más allá de los tristes calificativos que emitía, decía que las comisarías eran prácticamente entes exclusivamente administrativos porque tenían en algunos casos el 10% del personal necesario y sin la capacitación necesaria. Pasaron 15 meses de este gobierno, hoy el Ministro Saín no es más el Ministro y realmente lo que decían mis colegas respecto al intendente y sus no reclamos es cierto, es lamentable. Comenzamos el año anterior, el 2020, con reclamos por seguridad donde hubo manifestaciones como nunca antes en Rafaela por la triste desaparición de Gonzalo Glaría, pero porque realmente los rafaelinos sabemos cuál es el problema que vive en nuestra ciudad, y no es sólo nuestra ciudad, es toda la provincia; es lamentable que aún no sepamos que se está haciendo, como se piensa dar respuesta a una población, a ciudades como en el caso de Rosario que está bañada en sangre, porque es así”.

SENN RECLAMÓ TAMBIÉN

EL ROL DE LA JUSTICIA

El concejal justicialista Juan Senn reflexionó acerca del debate que se estaba suscitando en el recinto y dijo: “Acompañando lo que decía Alejandra Sagardoy, me parece importante que tomemos la iniciativa desde el Concejo, que podamos visitar o pedir una audiencia al nuevo Ministro de Seguridad de la provincia, pero acá falta una pata fundamental que es la justicia, no nos olvidemos de esa parte. Los vecinos así como reclaman por seguridad, muchas veces reclaman los reincidentes, que la policía los detiene y después están a las horas nuevamente en la calle, y eso no es un dato menor. Me gustaría que al pedido de Ale también le sumemos un pedido de reuniones con la justicia, creo que es fundamental y tiene que estar también en la mesa”, apuntó.

Con información de La Opinión