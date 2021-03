¿La oposición en Rafaela extorsiona a Bazar Avenida?

Nadie puede dudar lo que pienso del por que Castellano y Perotti pusieron en plena pandemia $20.000.000 para hacer la rotonda "Megatone" de Bv Irigoyen, pero eso no quita que me pregunte si la oposición está "extorsionando" al Grupo Bazar Avenida

Quiero dejar bien en claro que estoy absolutamente convencido que la rotonda de Boulevard Irigoyen fue hecha en un momento inoportuno y solamente para que Castellano y Perotti paguen favores políticos contraídos con anterioridad. No tengo pruebas contundentes al respecto, solo versiones que no pueden ser expuestas en una denuncia judicial, que seguramente haría si quienes denuncian por lo bajo se animarían a contárselo a un fiscal y si tendría la seguridad de encontrar un fiscal ecuánime y dispuesto a buscar la verdad más allá de los personajes involucrados.

Dicho esto, también es honesto decir que no alcanzo a comprender los argumentos de la oposición (salvo Lalo Bonino que se desmarcó del resto de los integrantes de su bloque) para ponerle trabas a un emprendimiento que ya había recibido la aprobación y que no se pudo llevar a cabo por los vaivenes económicos de nuestro país y por sobre todo por la pandemia que nos esta atravesando y que aún va a seguir haciendo estragos.

También me cuesta comprender como un grupo empresarial que se precia de importante no cuenta con el asesoramiento legal correspondiente para solicitar a un juez que los días de la extensísima cuarentena no sean contados y seguramente serían habilitados para poder llevar adelante su proyecto.

¿Será que la oposición está esperando algo a cambio de dar el visto bueno a sabiendas que son mayoría y que tienen la llave para que el Grupo Bazar Avenida pueda concretar su proyecto?. Si fuese así, lo que la oposición estaría esperando es lisa y llanamente una "coima", con lo grave que ello es.

No tengo pruebas al respecto, de tenerlas me presentaría en la justicia con seguridad, pero las sospechas son muchas.

La oposición cuando tuvo que pedir explicaciones no las pidió, cuando tuvo que preguntar no lo hizo, cuando tuvo que levantar la voz al ver que se estaba gastando un dineral en una rotonda innecesaria mientras mucha gente moría por la maldita pandemia, no lo hizo. Ahora, esta oposición que tanto deja que desear, se pone en legalista y exige lo que antes no hizo. Todo muy raro...

Si me piden que ponga las manos en el fuego por quienes hoy se amparan en dudosos tiempos legales, voy corriendo a una ferretería a comprarme guantes ignífugos, lamentablemente no les creo y cada acto me llevan a dudar y mucho de la honestidad de algunos. Reitero, es una opinión personal, una sensación sin ninguna prueba que lo avale.

¿Si creo que la oposición está extorsionando a Bazar Avenida para conseguir algo a cambio?, no lo se, solo les puedo decir, que si Bottero y sus muchachos me quieren vender un auto usado, voy y me compro una bicicleta.....

PD: Si la bicicleta la tengo que comprar en Megatone, prefiero quedarme a pata......