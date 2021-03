Vicky Xipolitakis incomodó a Andy Kustnezoff con un comentario sobre Masterchef

La noche de ayer dejó mucha tela para cortar. Sin lugar a dudas, Vicky Xipolitakis fue una de las protagonistas de “PH: Podemos Hablar” por todas las declaraciones que dejó, desde su paso por Masterchef Celebrity Argentina, hasta su idea sobre la paternidad y el embarazo de Pampita, otra de las invitadas de la noche.

Una de las preguntas que planteó Andy Kusnetzoff tuvo que ver con el 2020 y las enseñanzas que le había dejado a cada uno la pandemia. Y la base de su aprendizaje estuvo en Masterchef: “Vos viniste, el día que me fui. No me echaste, ¿no?”.

Frente a esto, el conductor replicó: “Alguien se tenía que ir, no fui yo el culpable”. A su vez, reveló que había probado lo que había cocinado Vicky Xipolitakis y le había parecido “buenísimo”. Luego, le preguntó por las críticas que había recibido en las redes sociales sobre el supuesto armado de sus platos.

“Uno puede hacer todo en la vida. Los prejuicios siempre van a estar. Ojalá mi paso por Masterchef haya servido para que no existan más. Me doy maña para todo. Ya criando un bebé sola, después podés hacer todo. La verdad es que la pasé bárbaro en el programa”, expresó Vicky Xipolitakis.

Para sorpresa de todos, le llevó también un regalo a Pampita, quien en medio del programa expresó: “Llegué y Vicky me trajo un regalito porque estoy embarazada, pero no es un regalito, me trajo una caja así de grande con un cochecito. Mis amigas me miraron como diciendo ‘¡nos mató! ¿En el baby shower qué hacemos?’. Gracias Vicky, gracias por el regalo”.

Con una sonrisa indisimulable, Xipolitakis escuchó a Pampita mientras estaba hablando en el programa y le contestó con mucho afecto y amor: “Te quiero mucho”.