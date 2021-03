Fallo en favor de un contribuyente por el impuesto a la riqueza

Los expertos en impuestos anticiparon que el primer fallo en favor de un contribuyente pidió una medida cautelar contra el nuevo impuesto a la riqueza puede animar a otros contribuyentes a dar el mismo paso, pese a que no sabían si litigar o no contra la AFIP.

“Efecto catarata” es la idea que empezó a sonar en el WhatsApp de los contadores y abogados expertos en derecho tributario luego de que Infobae diera a conocer este caso que beneficia a un ejecutivo de Globant.

En tanto, fuentes de la AFIP indicaron a Infobae que “entre las 13 mil personas alcanzadas, hasta ahora 6 contribuyentes con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos presentaron amparos contra el Aporte solidario y extraordinario, uno de ellas obtuvo una decisión favorable. Y este fallo se va apelar”. Es posible, indicaron los expertos tributarios, que la Cámara de vuelta este fallo en el corto plazo, pero la señal ya está lanzada y seguramente habrá otros casos similares.



Sin embargo, el abogado Diego Fraga dijo que “es muy importante este primer antecedente. Seguramente el fisco vaya a apelar esta medida, por lo que deberemos esperar a ver cómo se pronuncia la Cámara en este caso”.

Pero, “más allá del resultado final, esta resolución puede funcionar como un empujón anímico, por un lado, sobre algunos afectados que se encontraban en la duda de si avanzar o no con las impugnaciones. Por otra parte, esto puede quitar presión a otros jueces que, convencidos de la inconstitucionalidad del impuesto, temían exponerse a los dardos del Poder Ejecutivo por ser los primeros en pronunciarse sobre este tema”.



“La importancia de este precedente es doble porque se produjo en la Ciudad de Buenos Aires, donde el fuero Contencioso Administrativo Federal es más restrictivo en la concesión de medidas cautelares. Es como el primer gol en los primeros minutos de un partido de fútbol. No se sabe cómo puede terminar, pero sirve para jugar el partido con otra cabeza”, agregó Fraga.

En tanto, Iván Sasovsky dijo que se trata de “un interesante y llamativo antecedente, que puede animar a varios a plantear su caso ante la justicia”.

“Se trata de una medida cautelar que se otorga sobre una situación en particular pero que no incorpora mayores argumentos que los que venimos planteando desde que se presentó el proyecto”, aclaró.



“Hay que considerar que el contribuyente, por lo que se conoce, no vive en la Argentina, por lo que su caso no puede extrapolarse a todos los casos. Pero sí se constituye casi como un faro para todos aquellos que ven lesionados sus derechos y quieren defenderse”, dijo.

“La medida es para que no se cause el daño y luego se intente resarcir, directamente corta la posibilidad y ahora debe resolverse la cuestión de fondo, que puede resolverse rápido o no, y de eso dependerá la suerte final de los contribuyentes frente a este impuesto”, concluyó.

El abogado Lucas Gutiérrez del estudio Lisicki, Litvin & Asociados indicó que “muchos contribuyentes que habían desistido de litigar porque estaban dudando a partir de esto van a cambiar la perspectiva y se van a entusiasmar, porque van a creer que la justicia le puede llegar a dar una respuesta positiva”.

“Entonces el efecto va a ser que quien estaba dudando y quienes en la última semana que pasó desistieron de litigar, creo que lo van a volver a pensar y muy probablemente cambien de opinión”, afirmó.

“Otro punto a favor muy importante es que esta decisión puede influir en el ánimo de otros jueces, que ya no se van a sentir solos si dictan un pronunciamiento similar”, opinó.

Su par Esteban Aguirre Saravia afirmó que “entiendo que este mismo criterio será aplicado en otros juzgados; aunque sea una cautelar por tres meses -y por lo tanto con un alcance limitado-, seguramente se replicará, tanto en otros juzgados de la Ciudad como en las provincias”.

“Hay muchos que estaban analizando pagar bajo protesta o presentar una multinota a la AFIP a la espera del inicio del procedimiento de oficio, pero seguramente alguno más se animará a plantear una cautelar ahora que salió este fallo”, explicó Aguirre Saravia.

En tanto, Horacio Cardozo agregó que “hay gente que estaba dudando y con este fallo lo volverán a evaluar, pero el fallo incentivará sin ninguna duda a que otra gente también litigue; me parece una medida admirable de la Justicia”.

A su vez, el contador Guillermo Pérez señaló que “si le sale en contra, y si no saliera antes la sentencia sobre la cuestión de fondo, en caso de que avanzara el amparo, está persona deberá pagar el impuesto mas intereses y quizás le reclamen multa por omisión . Tendrá que defender el no pago de la multa; por lo tanto, esto no cambia en nada los elementos de fondo tenidos en cuenta para pagar o litigar”.

Todos sus pares están al tanto de que se trató de la primera jugada de un largo partido, pero festejaron que haya empezado con un resultado favorable, que claramente no esperaban.

