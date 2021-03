MasterChef Celebrity: el desagradable gesto de Alex Caniggia a Cande Vetrano por una cacerola

Durante MasterChef se volvió a vivir un momento de mucha tensión entre sus participantes. En medio de un complejo desafío, Alex Caniggia y Cante Vetrano protagonizaron un enfrentamiento debido a una cacerola. Por tal motivo, el mediático mostró su lado más grosero con la actriz que reaccionó de inmediato.

Si bien la mayoría de los desafíos del programa son individuales, algunos implica el trabajo en equipo. Esta vez, la propuesta consistió en hacer duplas y cocinar el mismo plato pero con una pared de por medio que impedía la visualización entre los participantes.

En ese marco, Alex Caniggia y La Chepi debieron cocinar juntos y uno de los inconvenientes que se les presentó fue la falta de una cacerola. Cuando el jurado de MasterChef le propuso al mediático pedirle ayuda a Cande Vetrano, la respuesta no fue la esperada.

Dado que la actriz no estaba usando la cacerola, Alex le pidió prestado el elemento. Sin embargo, ella le indicó que la iba a usar y no podía dársela. Ante la negativa, “El emperador” se mostró molesto y no solo le levantó el dedo mayor en señal de “fuck you” sino que le hizo una advertencia.

“Ahora la voy a eliminar, próximo domingo arafue”, expresó con su particular estilo el participante de MasterChef Celebrity. Por tal motivo, Cande Vetrano no tardó en reaccionar y minutos después le respondió de igual manera pero con mucho humor.

De esa manera, el gesto de Alex Caniggia no pasó desapercibido al mostrar su enojo por no contar con la cacerola necesaria para enfrentar el desafío de MasterChef. Pese al esfuerzo realizado, el plato del mediático y La Chepi no logró convencer al jurado y por tal motivo, recibieron los delantales grises que los llevará a enfrentarse a una posible eliminación del popular reality de cocina.