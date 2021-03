Perotti se reunió con los embajadores de Kuwait y Qatar

El gobernador Omar Perotti se reunió este lunes con los embajadores en Argentina de Kuwait, Abdullah Ali Alyahya; y de Qatar, Battal Meajeb Al Dosari, en el marco de la política del gobierno provincial de “inserción de Santa Fe en el plano internacional, en la búsqueda de ampliar nuestra oferta exportable y generar las condiciones para ser atractiva en el financiamiento para obras de infraestructura”, detalló el mandatario.

En este sentido, Perotti precisó que “con Kuwait son conocidas las relaciones de la provincia de Santa Fe, y las hemos mantenido desde el primer momento buscando sostener los financiamientos para los acueductos; y ampliarlos en un proyecto biprovincial que abastezca toda la franja oeste de la provincia, que no tiene agua en cantidad y calidad”.

Asimismo, el gobernador detalló que “Qatar es uno de los países con fuertes inversiones internacionales, y creemos que hay que ir avanzando en sus vínculos con una provincia como la nuestra, con potencialidad como productora de alimentos y con las expectativas que genera una Santa Fe atractiva para las inversiones”.

A continuación, Perotti señaló que “en los países árabes, el financiamiento hoy tiene condiciones, a nuestro entender, muy ventajosas y necesarias para una provincia como la nuestra. Por eso hay que presentar proyectos, hablar de la potencialidad de nuestra provincia, que tiene el atractivo necesario para que los países confíen y sigan confiando en Santa Fe”.

En tanto, la secretaria de Cooperación Internacional e Integración Regional, Julieta de San Félix, indicó que “con el embajador de Qatar repasamos los intereses que tiene el país en materia de inversiones en la provincia, que van desde el turismo, la agricultura y el sector agroalimentario; y consideramos que las inversiones de Qatar en Santa Fe pueden ampliarse”.

En tanto, la secretaría de Gestión Federal, Candelaria González del Pino, detalló que “con el embajador de Kuwait conversamos sobre el financiamiento que ya tenemos autorizado, y están comenzando las obras para el acueducto biprovincial que unirá Santa Fe con Córdoba”.

“A ambos embajadores le extendimos la invitación para que visiten la provincia, porque entendemos que hay amplias posibilidades, no solamente en materia de financiamiento externo, sino también de inversiones directas en la provincia y de oportunidades comerciales”, finalizó.

ACUEDUCTO BIPROVINCIAL SANTA FE – CÓRDOBA

La obra busca solucionar a largo plazo el problema de abastecimiento de agua, transportándola desde el río Paraná.

La inversión total para la ejecución de la obra es de 460 millones de dólares; y el Fondo Kuwaití se comprometió a financiar la primera etapa, Fase 1, con 50 millones de dólares. Esta estapa consiste en la ejecución de 360 kilómetros desde Coronda, con la construcción de la toma de agua y la planta potabilizadora, hasta el arco este de la circunvalación de Córdoba.

Asimismo, se iniciaron las negociaciones con el Fondo de Qatar para el Desarrollo (Qatar Fund for Development – QFFD), para el financiamiento de la obra, por 250 millones de dólares, con la participación de los fondos de Qatar para el Desarrollo, Kuwait Fund for Development, Saudi Fund for Development, y OFID.

ACUEDUCTO RECONQUISTA

El Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe financió la primera etapa del acueducto Reconquista y el Fondo OPEP (Organización países exportadores de petróleo) para el Desarrollo Internacional (OFID) financió la segunda etapa.

Para la ejecución de la primera etapa, el Fondo destinó 50 millones de dólares, con una tasa de interés anual del 3%; en tanto que el Fondo Opep destinó 50 millones de dólares, con una tasa de interés anual del 5% para la realización de la segunda etapa de la obra.

Fuente: Nuevos Papeles