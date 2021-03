Sergio Berni embistió contra Alberto Fernández: «Siempre estuve en el mismo partido»

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dialogó con Viviana Canosa en A24. El funcionario bonaerense cuestionó a su par de Nación, Sabina Frederic, y al presidente, Alberto Fernández. «Ella le miente al Presidente», aseguró Berni. Al dar ejemplo, Sergio Berni indicó que «ella dice que sacó cuatro mil gendarmes», pero que no saben donde están. A su vez, recalcó que siempre estuvo «dentro del partido», a diferencia del mandatario nacional, que «creó un partido distinto».

En relación a Frederic, aseguró que «si fuera por ella», la Justicia «hubiera liberado 10.000 presos» por la pandemia del coronavirus. «Ellos tienen una mirada progresista, que coincide con la doctrina de Zaffaroni, que cree que un delincuente es víctima de la sociedad, y yo no creo que eso sea así», afirmó Berni. Acto seguido, aseguró que «ella le miente al Presidente». «La Ministra dice que tiene cuatro mil gendarmes pero nosotros no sabemos dónde están, no sabemos qué hacen», continuó.

Luego, se refirió a los rumores sobre el pedido de renuncia realizado por Frederic (y Fernández). «¿No pidieron mi renuncia? Eso es porque les molesto», apuntó Berni al mismo tiempo que aclaró que «en un país federal, las provincias son autónomas». De esta forma, deslizó que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, es aquel que lo está respaldando. «Como Kicillof es un gobernador que gobierna la provincia de Buenos Aires mi renuncia es potestad del gobernador y no del Presidente», afirmó.

En este contexto, defendió al gobernador bonaerense. «Es la garantía para que el peronismo empiece a transitar una etapa de transformación», aseguró el ministro de Seguridad bonaerense en diálogo con A24. «Yo nunca me fui del partido, nunca creé un partido distinto, no fui presidente de un partido que fue socio de Macri y Larreta», sostuvo Berni en clara alusión a Alberto Fernández y su salida del PJ, tras una pelea con Cristina Kirchner. A su vez, recalcó que la vicepresidenta es su «jefa política».

Sus críticas a la Justicia

En su cuenta de Twitter, Sergio Berni se refirió a Alejandro Miguel Ochoa, el motochorro que mató a María Rosa Daglio, una psicóloga social. «Detuvimos al motochorro de Ramos Mejía, que salió de la cárcel en pandemia para seguir robando. Lo dijimos y lo volvemos a afirmar: ¡queremos que no salgan!. La lucha contra el delito debe ser prioridad para el Estado», apuntó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Con información de www.elintransigente.com