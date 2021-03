Bullrich, contra la UIA: "¿Qué corno hacen que no defienden a las pymes?"

La titular del PRO apuntó contra la cámara que nuclea a la industria, y la calificó como "una burocracia que no hace nada".

La titular del PRO, Patricia Bullrich, criticó a la Unión Industrial Argentina ( UIA) y la calificó como "una burocracia que no hace nada". "¿Qué corno hacen que no defiende a las pymes?", cuestionó la ex funcionaria.

Tenemos que sacar esas burocracias que se defienden a ellos mismos, no quiero más a la UIA. Quiero que a los empresarios los defiendan los verdaderos empresarios, a los kioskeros que los defiendan los kioskeros, igual con los supermercadistas. A la UIA no les importa", dijo Bullrich en declaraciones a TN.

En tanto, dirigentes industriales salieron a responderle a la ex ministra de Seguridad. A través de la red social Twitter, el empresario textil Raúl Hutin criticó a la exdiputada: "Con qué autoridad moral la señora Patricia Bullrich se atreve a hablar de cómo conducir una empresa, cuando su gobierno fundió a 25 mil empresas y dejó sin trabajo a más de 200 mil familias?".

Por su parte, el presidente de UIA Joven, Tomás Karagozian, también le respondió a Bullrich: "Pero señora, por mas que nos preocupen todas las empresas del país y sepamos que la salida es siempre con mas empresas, nuestra `I´ en `UIA´ indica que representamos a la industria... no a los kioscos o a los supermercados como menciona. No odie lo que no conoce". Quien se hizo eco y replicó el mensaje fue Damián Regalini, presidente de la cámara argentina de fabricantes de medias.

