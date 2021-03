Consternación y repudio del Foro Argentino por la Democracia en Venezuela, tras la salida del Grupo de Lima

Después de varios gestos que adelantaron la decisión durante los últimos meses, este miércoles se confirmó que el presidente Alberto Fernández dejará el Grupo de Lima, el foro regional alineado con Estados Unidos y duramente crítico de Venezuela. De esta forma, en una nueva señal de alineamiento con el kirchnerismo duro, se concretará un guiño al presidente del régimen populista, Nicolás Maduro, y el rechazo a la figura del líder opositor Juan Guaidó. Esta determinación despertó, entre otras reacciones, el repudio del Foro Argentino por el Restablecimiento de la Democracia en Venezuela (FARDEV), formado por políticos, periodistas y referentes de las cultura.

“Hemos tomado conocimiento que en el día de la fecha nuestra país se retira del Grupo de Lima. Grupo de países que pugnan por el restablecimiento de la democracia en Venezuela y de la denuncia de las probadas vulneraciones a los derechos humanos llevadas adelante por el gobierno de Nicolás Maduro”, comenzó el comunicado, contextualizando su reprobación.

“Manifestamos nuestra consternación y repudio por abandonar esta tradicional política de violación de derechos humanos de nuestro país y mucho más para con el hermano país de Venezuela que supo cobijar a nuestros compatriotas en épocas en las que escaparon de la dictadura que azotó a la Argentina”, manifestó el texto difundido por el FARDEV, que llevó las firmas de Karina Banfi, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Álvaro de Lamadrid, Jorge Faurie, Graciela Fernández Meijide, Maximiliano Ferraro, Jorge Ferronato, Santiago Kovadloff, Alfredo Leuco, Daniel Sabsay, Facundo Suárez Lastra, Elisa Trotta Gamus y Waldo Wolff.

“También destacamos que el hecho de hacerlo un 24 de marzo, fecha en la que conmemoramos un nuevo aniversario del último golpe de estado ocurrido en nuestro país es de una perversión que hará de este día uno negro para la política exterior y de la tradición de los valores democráticos que la han signado desde el advenimiento de la democracia”, concluyó el comunicado.

La permanencia de la Argentina en ese bloque regional era uno de los ejes de las disputas en el interior del Frente de Todos, ya que el sector ligado a la vicepresidenta Cristina Kirchner y afín al gobierno de Nicolás Maduro exigía a Alberto Fernández que abandonara el foro regional. Liderado en las formas por Brasil y Colombia, además de ser crítico del líder del régimen venezolano, el foro es permeable a la agenda del Departamento de Estado que apuesta al líder opositor Guaidó.

La noticia fue confirmada en un comunicado de la Cancillería que preside Felipe Solá. En el escrito, se asegura que “Argentina formalizó su retiro del denominado Grupo de Lima, al considerar que las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada”.

Entre las razones de la salida, la Cancillería sostuvo que “la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar”.

Para el gobierno argentino, “la mejor manera de ayudar a los venezolanos es facilitando que haya un diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular, pero sí a lograr elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional”. En esa línea, pidió sumar al diálogo a “voces provenientes de los principales actores sociales del país, como la Iglesia, el sector empresario y las organizaciones no gubernamentales, sin exclusiones”.

