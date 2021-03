Madre se encadena en la puerta del MPA y reclama justicia por su hijo muerto

En diálogo con RADIO RAFAELA, desesperada por una respuesta, dijo: “Quiero que me escuchen. A pesar de todo lo que he hecho nunca me escuchan. Durante tres años he venido trayendo cosas sobre la causa”.

“Hay cosas que no se hicieron bien, la persona que mató a mi hijo sigue manejando. El accidente ocurrió el 24 de marzo de 2018, iba en moto a trabajar a Sunchales”, sostuvo la mujer. Según lo relatado, el choque de un auto le costó la vida a Miguel Ángel Gómez. Su madre sostuvo por este medio que el conductor de otro vehículo “nunca estuvo detenido y jamás lo llamaron a declarar creo”.

A lo ya mencionado, la mujer agregó: “Hace pocos días nos enteramos que la fiscal Lema tenía la causa y ya no la tiene más. No sabemos quién la va a tomar. ¿Ahora voy a tener que esperar tres años más para que por lo menos le quiten el carnet? ¿Qué era mi hijo que ya nadie se acuerda?”.

Por último, aseguró que se iba a quedar en ese lugar hasta que alguien le dé una solución. “Quiero que se note que se trabaja. Esto nos destrozó la vida y yo, sin justicia, estoy peor”. Minutos después de las 8 se supo que continuaba encadenada y estaba recibiendo asistencia por efectivos policiales. Además, el personal de Fiscalía la invitó a pasar al edificio, pero la mujer se negó a ingresar hasta que se haga presente su abogado.

Finalmente, a las 8.30 de la mañana, la mujer decidió soltar la cadena con la que se encontraba atada a una columna y retiró el cartel que la acompañaba.

Fuente: Radio Rafaela