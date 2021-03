Quién es Miguel Ángel Silvestre, el galán de Sky Rojo y que pronto se sumará a La casa de papel

Con 38 años, Miguel Ángel Silvestre se supo colocar en el centro de millones de miradas. Hoy el actor español es una de las figuras del momento y considerado por muchos como uno de los artistas más sexys del mundo.

Actualmente Miguel Ángel Silvestre disfruta del estreno de Sky Rojo, la producción de Netflix en la que participó Lali Espósito y que ya es un éxito en la plataforma. Por otro lado, el actor va a colaborar con un nuevo atraco en la última temporada de La Casa de Papel, lo que pone las expectativas a un nivel alto.

Pero sus proyectos no terminan ahí, se sabe que Miguel Ángel Silvestre se encuentra en México preparando una nueva serie que será dirigida por nada más ni nada menos que Juan Jose Campanella, hasta ahora solo se sabe que se llamará Los enviados y que contará con ocho capítulos.

Sobre su vida en familia, el actor contó: “He sido siempre muy de mamá, a pesar de que tenía una bonita relación con mi padre, muy especial. Una amistad en la que podía compartir casi todo, bueno, todo. Siempre he estado muy cerca de ellas, en ese sentido no ha cambiado nada. Lo que sí ha cambiado es que nos tenemos que apoyar más, encajar la pérdida de alguien tan importante para la familia”.

Sobre si se imagina en un futuro con hijos, Miguel Ángel Silvestre reveló: “De momento no tengo pareja, ni me lo planteo. Como no tengo hijos mi cometido es ser un buen tío. “El tío Migué”, me llaman mis sobrinos”.

Al hablar de cómo lleva adelante su exposición mediática, el actor reveló: “Con relajación, tranquilidad. No cuestiono, me dejo llevar. Digo pocas veces que no. Me siento muy agradecido a la gente que tiene interés. Honestamente agradecido porque soy consciente de que sin su apoyo no trabajaría”.