«Reino de impunidad»: Aníbal Fernández apuntó contra Mauricio Macri

El interventor de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio arremetió contra el ex presidente y hasta lo trató de «burro».

Aníbal Fernández habló sobre las últimas declaraciones de Mauricio Macri respecto de la Justicia y lejos de quedarse callado afirmó: «Esas cosas me provocan vómitos, es difícil controlarse» y remarcó: No se concibe el desprecio con cada una de las instituciones. En consecuencia, aseveró: «Que haya sido presidente de los argentinos es una cosa que no vamos a poder superar durante mucho tiempo».

Este sábado, en diálogo con Darío Villarruel en el programa Secreto de Sumario de Radio 10, el dirigente oficialista subrayó: «Sus pensamientos son un manifiesto expreso de propuestas muy lejanas al republicanismo» y agregó: «Lo que él pretende, pura y exclusivamente, es que sea un gobierno, un reino de impunidad en donde ellas decidan por la vida y la suerte de cada una de las personas».

En esa línea sostuvo: «De hecho, lo hicieron con mis amigos, Fabián de Sousa y Cristóbal López» y detalló: «Fue un jueves, cuando se reunieron en Casa de Gobierno, él (Mauricio Macri), (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani y el jefe de Gabinete y decidieron que tenían que volver a la cárcel con un escrito de 700 hojas que salió en 24 horas», por lo que afirmó: «Tenían todo preparado».

En ese sentido, apuntó directamente contra Macri y manifestó: «Buen burro como és, cuando se planteó que eso no era lo acordado, él dijo que se debió a un cambio de carátula», pero el entrevistado explicó: «El cambio de carátula es un cartón, por lo tanto, si la cambian, redactan exactamente lo mismo». «Lo que se estaba discutiendo era el cambio de la calificación penal», precisó.

En ese sentido, puntualizó: «El cambio de calificación penal no era beneficioso ni dejaba de serlo para Cristóbal y para Fabian, en todo caso para terceros sí» y agregó: «Él (Macri) lo manifiesta y dice que por esos errores tiene que volver a la cárcel». Para concluir, aseguró: «Lo ha hecho también con otros allegados, eso es lo que piensan estos autócratas sin ningún tipo de formación, que solo están preparados para agraviar y lastimar».

